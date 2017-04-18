Kia Pegas — как новый Rio, только дешевле

В кулуарах Шанхайского автосалона засветился очень любопытный автомобиль — новый бюджетный седан Kia Pegas. В его основе лежит платформа Rio, в Китае именуемая К2, но в модельном ряду Pegas будет позиционироваться на ступеньку ниже.

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Новое поколение Kia Rio получило еще одно, весьма неожиданное воплощение. Судя по дизайну, Pegas — это вариация на тему американо-мексиканского седана Rio, но с измененными задними фонарями и без пластиковых «форточек» на боковинах. По данным китайских СМИ, Pegas будет стоить меньше, чем местный Rio/К2, хотя силовые агрегаты у него будут те же — бензиновые атмосферные двигатели 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (123 л.с.), 6-ступенчатая механика для базовой версии и гидромеханический 6-ступенчатый автомат для всех остальных. Точные цены пока не известны, но сообщается, что продажи начнутся уже во втором квартале текущего года. Для справки скажем, что минимальная стоимость нового седана Kia Rio/К2 в Китае составляет 72 900 юаней, то есть 595 тысяч рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ.

С появлением Пегаса интрига вокруг нового российского Rio только усилилась, ведь до сих пор неизвестно, что именно за автомобиль начнут летом собирать в Санкт-Петербурге. Если верить утечкам, это будет все же стандартный китайский седан Rio/К2, но с американо-мексиканским лицом, хотя, конечно, Pegas в плане цены был бы для нас куда интереснее. Однако если в Китае Hyundai и Kia являются прямыми конкурентами, поскольку зависят от локальных партнеров — BAIC и Dongfeng соответственно, то в России марка Kia находится под полным контролем топ-менеджеров Hyundai, которые, разумеется, не заинтересованы в том, чтобы бюджетный седан Kia был дешевле Соляриса, так что нам Pegas, скорее всего, не светит.

  • Китайский хэтчбек Kia Rio/К2 недавно обзавелся кросс-версией, ее официальная премьера также состоится на Шанхайском автосалоне.
  • Премьера европейской версии Kia Rio нового поколения прошла еще в сентябре прошлого года.

Kia Pegas — как новый Rio, только дешевле

Фото: autohome.com.cn

Kia Pegas — как новый Rio, только дешевле
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Отзывы о Kia Rio

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Комментарии (4)

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Нет, не доедет этот пегас до России, у него ж задние фары, ну а спереди видимо передние фонари. Кто ж даст такому мутанту одобрение типа ТС.)))

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0

Ой, а Рио-то в Китае при наличии местного автопрома стоит дешевле, чем в РФ. Вот незадача: ВАЗофилы тут кричали, что у нас пошлин нету, и РиоСолярисы сами по себе такие дорогие. Врали, выходит?!

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-2
Каплан Илья

Просто разные рынки — разная ценовая политика

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+1
Каплан Илья

Рио за 595 в Китае это дешевле чем за 510 у нас?) Арифметике сейчас больно было только что))

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+1