Реабилитация имени: в Китае представлено купе MG E-Motion

До того как британская марка MG стала собственностью китайского концерна SAIC, она выпускала неплохие спортивные автомобили. Судя по всему, эта практика вскоре возобновится.

Несмотря на то, что компартия Китая за последние пятилетки понастроила в стране совершенно дикое количество великолепных скоростных дорог, жанр купе Гран Туризмо, столь уместный на таких дорогах, в Поднебесной находится в зачаточном состоянии — местный потребитель пока что жадно поглощает кроссоверы и минивэны.

Тем не менее своя поросль спорткаров прорастает и в Китае, причем большинство из них снабжены экологически чистыми электрическими силовыми установками. Типичный пример — представленное в этом году на Шанхайском автосалоне купе MG E-Motion.

В основе роскошного Гран Туризмо лежит та же разработанная SAIC новая модульная электрическая платформа, что и у концептуального кроссовера Roewe Vision-E, дебютировавшего здесь же в Шанхае. Сообщается, что расположенная в полу литий-ионная АКБ обеспечит спорткару 500 км пробега на одной зарядке, а мощности будет достаточно, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 4 секунды. Увы, пока это вся техническая информация, зато производитель пообещал достаточно оперативно запустить MG E-Motion в серийное производство, причем с незначительными отступлениями от концептуального дизайна.

Дизайн, надо отдать должное китайским стилистам, обошедшимся на сей раз без помощи именитых зарубежных ателье, у купе довольно интересный и гармоничный, в нем улавливаются британские мотивы и даже есть ностальгические черточки в виде «шапочек», закрывающих секции дальнего света фар, — такие были популярны у спорткаров 70-х, например, у Alfa Romeo Montreal.

Интерьер, наоборот, предельно современный, с глянцем сенсорных экранов, красочной компьютерной графикой и овальным штурвалом. Купе способно принять на борт четверых взрослых и предоставить каждому индивидуальные мультимедийные развлечения, а тех, кто любит наслаждаться забортными пейзажами, порадует большая площадь остекления машины.

С этого года все автомобили MG — исключительно китайского производства, выпуск хэтчбеков MG3 в британском Лонгбридже был недавно свернут, однако здесь продолжает функционировать инженерный корпус MG, состоящий из примерно трехсот специалистов.

Осенью прошлого года марка MG представила новый субкомпактный кроссовер ZS.

Фото: MG