Реабилитация имени: в Китае представлено купе MG E-Motion

Несмотря на то, что компартия Китая за последние пятилетки понастроила в стране совершенно дикое количество великолепных скоростных дорог, жанр купе Гран Туризмо, столь уместный на таких дорогах, в Поднебесной находится в зачаточном состоянии — местный потребитель пока что жадно поглощает кроссоверы и минивэны.
Тем не менее своя поросль спорткаров прорастает и в Китае, причем большинство из них снабжены экологически чистыми электрическими силовыми установками. Типичный пример — представленное в этом году на Шанхайском автосалоне купе MG E-Motion.
В основе роскошного Гран Туризмо лежит та же разработанная SAIC новая модульная электрическая платформа, что и у концептуального кроссовера Roewe Vision-E, дебютировавшего здесь же в Шанхае. Сообщается, что расположенная в полу литий-ионная АКБ обеспечит спорткару 500 км пробега на одной зарядке, а мощности будет достаточно, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 4 секунды. Увы, пока это вся техническая информация, зато производитель пообещал достаточно оперативно запустить MG E-Motion в серийное производство, причем с незначительными отступлениями от концептуального дизайна.
Дизайн, надо отдать должное китайским стилистам, обошедшимся на сей раз без помощи именитых зарубежных ателье, у купе довольно интересный и гармоничный, в нем улавливаются британские мотивы и даже есть ностальгические черточки в виде «шапочек», закрывающих секции дальнего света фар, — такие были популярны у спорткаров 70-х, например, у Alfa Romeo Montreal.
Интерьер, наоборот, предельно современный, с глянцем сенсорных экранов, красочной компьютерной графикой и овальным штурвалом. Купе способно принять на борт четверых взрослых и предоставить каждому индивидуальные мультимедийные развлечения, а тех, кто любит наслаждаться забортными пейзажами, порадует большая площадь остекления машины.
- С этого года все автомобили MG — исключительно китайского производства, выпуск хэтчбеков MG3 в британском Лонгбридже был недавно свернут, однако здесь продолжает функционировать инженерный корпус MG, состоящий из примерно трехсот специалистов.
- Осенью прошлого года марка MG представила новый субкомпактный кроссовер ZS.
Фото: MG