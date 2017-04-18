Женщина-скала из Иркутска рассказала о «похищении» автохама

Этот видеоролик в интернете наделал много шума. Мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева рассказала подробности скандальной съемки.

Спортсменка Оксана Кошелева неожиданно стала звездой интернета. Еще бы, в видеоролике торжествует справедливость, мимо этого пользователи пройти не смогли. На видео спортсменку подрезает лихач, она выскакивает из машины, взваливает обидчика на плечо, засовывает в багажник своего автомобиля и увозит в неизвестном направлении.

Оказалось, что они с друзьями решили сделать забавный социальный ролик о борьбе с автохамством. Предварительно Оксана договорилась с заядлым гонщиком Артемом, который ее якобы подрезал. Ролик сняли на парковке у торгового комплекта в центре Иркутска, и все бы так и осталось забавным розыгрышем, если бы через час ей не позвонили из полиции и не потребовали срочно явиться в отдел для дачи показаний по поводу похищения человека. Практически у каждого сейчас есть телефоны, способные произвести видеосъемку, и кто-то из неравнодушных прохожих оперативно передал запись в полицию.

«Мы с Артемом тут же примчались в отдел, написали объяснительные. Не стали говорить, что это мы ролик снимали, потому что никаких согласований с руководством торгового центра у нас не было. Я мастер спорта по пауэрлифтингу и просто не имею права на какую-то агрессию. Ведь силы у меня много и в реальности хватит одного удара, чтобы уложить грубияна», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».

Она хочет поскорее забыть эту досадную историю, так как впереди у нее настоящий мировой рекорд, к которому она тщательно готовится. Его сибирская силачка собирается установить в августе на международном байк-шоу в Крыму. Там она будет удерживать два мотоцикла, рвущихся в разные стороны. К ее рукам прикрепят специальные ремни, чтобы в случае чего она могла легко отцепиться от байков. Шоу не для слабонервных — малейшая неточность, и спортсменке может оторвать руки.

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Фото: Youtube