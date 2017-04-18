Прямолинейная чувственность: Mercedes-Benz Concept A Sedan дебютировал в Шанхае

Шанхайский мерседесовский концерт — очередное воплощение нового фирменного стиля немецкой марки под названием Sensual Purity. Он же показывает, каким будет седан А-класса следующего поколения.

О грядущем появлении в линейке Mercedes-Benz полноценного компактного седана стало известно еще в прошлом году: этот автомобиль предложит более высокий уровень комфорта на заднем сиденье, чем нынешний купеобразный CLA, и сможет стать полноценным конкурентом китайской трехобъемной «единичке» BMW и седану Audi A3. Любопытно, что по длине Concept A Sedan короче CLA — 4570 мм против 4640 мм соответственно, но скромные свесы кузова свидетельствуют об увеличенной колесной базе, а менее покатый профиль крыши — о достаточном пространстве для голов пассажиров на заднем сиденье (в CLA они, как правило, упираются в потолок).

Серийная версия седана ожидается ближе к концу этого года, а пока можно на примере шанхайского концепта оценить новый фирменный стиль Мерседеса, впервые анонсированный в январе скульптурой Aesthetics A. Напомним, что философия Sensual Purity (переводится на русский как «чувствительная чистота») подразумевает отказ от сложносочиненных форм в пользу простых и чистых линий, прочерченных, однако, с оглядкой на лучшие модели марки Mercedes-Benz из ее великого прошлого. Так, например, оформление фальшрадиаторной решетки с крупными вертикальными прорезями — прямой отсыл к легендарным гоночным «серебряным стрелам». К слову, такой же оскал недавно получили все без исключения модификации спорткара Mercedes-AMG GT и представленный в марте на Женевском автосалоне пятидверный фастбек Mercedes-AMG GT Concept.

Читатель может предположить, что серийный седан без огромных концептуальных 20-дюймовых колес будет смотреться несколько грузно, но есть шанс, что по пути модели к конвейеру они уцелеют — в конце концов, получил же непремиальный Renault Scenic четвертого поколения 20-дюймовые «катки» в базовой комплектации. Неужели Daimler окажется скупее? Ответ узнаем уже достаточно скоро.

В марте Мерседесу А-класса как модельной единице исполнилось 20 лет — не так уж много, но за это время концепция автомобиля успела кардинально измениться.

В январе Daimler представил на автосалоне в Детройте обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLA, построенной на той же платформе, что и CLA текущего поколения.

Фото: Daimler