С видеокамер стали приходить штрафы за пересечение «направляющих островков»

Необычные «письма счастья» стали получать автовладельцы. Камеры фотовидеофиксации выписывают штрафы за пересечение линии так называемых направляющих островков.

Водители стали получать постановления о необычном нарушении ПДД, а именно пункта 1.16.2 приложения 2 к Правилам, сообщает «Российская газета». Фиксируют такие нарушения приборы «Стрелка-СТ», которые распространены в Москве, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае.

Эти островки наносятся в местах разделения или слияния транспортных потоков. Пересекать их, конечно, нежелательно, так как они и сделаны, собственно, для того, чтобы разделить транспортные потоки, однако штраф за это в Правилах не предусмотрен. Между тем камеры автоматической фиксации начали выписывать штрафы водителям, которые этот островок пересекают. Размер штрафа тот же, что предусмотрен за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (часть 1 статьи 12.16 КоАП) — 500 рублей.

Любопытно, что в постановлении написано: водитель нарушает … пункт 1.16.2 приложения 2 к ПДД. Но нарушить этот пункт нельзя, потому что он гласит: «1.16.1–1.16.3 — обозначает направляющие островки в местах раздвоения или слияния транспортных потоков». То есть это просто описание разметки, а не предписывающее указание. Таким образом, выписывать штраф в этом случае не за что. С этим согласились и в Госавтоинспекции, сообщает издание, запрета на движение по такой разметке не существует. Может быть, он и был бы нелишним, но нельзя штрафовать за то, наказания за что пока не придумано.

Если уж очень хочется покарать нерадивых водителей за это якобы нарушение, то скорее можно притянуть к нему статью 9.7 Правил: «Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении». Но это уже другая статья КоАП со штрафом в 1500 рублей. К тому же совсем не очевидно, что заезд на островки подпадает именно под эту статью.

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Фото: lordabbett.co.jp