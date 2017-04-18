Volkswagen I.D. Crozz: обещанного три года ждать

Представленный в рамках Шанхайского автосалона купеобразный кроссовер Volkswagen I.D. Crozz станет серийной моделью в 2020 году. В концептуальном формате он оснащен электрической силовой установкой мощностью 306 л.с. и системой автономного вождения.

В основе кроссовера I.D. Crozz лежит уже хорошо знакомая многим нашим читателям перспективная всефольксвагеновская платформа MEB, предназначенная для целого выводка массовых электромобилей концерна, которые осчастливят человечество в следующем десятилетии. Пока же модульная электрическая «тележка» кочует с одного концепта на другой, в Шанхай их приехало сразу два — один под брендом Skoda, второй — под «народной маркой».

В сущности, Skoda Vision Е и Volkswagen I.D. Crozz — одна и та же машина, но с разным дизайном; можете сами решить, какой вам больше нравится. Как и чешский родственник, I.D. Crozz снабжен двумя электромоторами (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 306 л.с. Интегрированная в пол литий-ионная АКБ емкостью 83 кВт·ч обеспечивает до 500 км пробега на одной зарядке. Максимальная скорость ограничена отметкой 180 км/ч.

Электрические компоненты занимают немного места, поэтому в салоне будет вполне себе просторно четверым взрослым и багаж поместится. I.D. Crozz прекрасно приспособлен для дальних путешествий при условии, что на пути встречаются мощные терминалы экспресс-зарядки, позволяющие подзарядить батарею на 80% всего за 30 минут — за это время можно выпить чашечку кофе и размять кости.

Кроссовер имеет беспилотный режим, который активируется трехсекундным нажатием на фирменную эмблему по центру гиреобразного штурвала, при этом сама «баранка» утапливается вглубь передней панели, а из крыши приподнимаются «грибки» четырех лидаров, сканирующих пространство наряду с видеокамерами, радарами и ультразвуковыми сонарами. Будет ли автопилот доступен уже на старте продаж, пока не известно.

Первым концептом Volkswagen на модульной платформе MEB стал однообъемник Budd-e, показанный на выставке CES в Лас-Вегасе в начале прошлого года. Осенью 2016-го в Париже дебютировал электрический хэтчбек I.D. В январе 2017 года на Детройтском автосалоне Volkswagen представил электрический микроавтобус в ретростиле I.D. Buzz.

В марте на автосалоне в Женеве дебютировал концептуальный электрический беспилотник 5-го уровня Volkswagen Sedric, не имеющий руля и педалей.

Осенью прошлого года Volkswagen договорился с китайской фирмой JAC о совместном производстве на территории КНР электромобилей под неким новым брендом.

Фото: Volkswagen