Кроссовер NextEV Nio ES8: всем китайцам китаец

NextEV Nio начал свой путь в агрессивной манере — первенцем стал электрический гиперкар ES9. Теперь настала пора более массового продукта, который предвещает экологичный паркетник ES8, дебютировавший в Шанхае.

Проект NextEV Nio в своем роде уникален, особенно для Поднебесной. Начинался он не с дорожных машин, а с гоночной команды первенства Formula E. И первое его творение — не какой-нибудь доступный электромобиль, в два счета теряющийся в толпе, а монстр, развивающий 1360 л.с. и 1480 Нм. Вот как надо делать себе имя буквально за пару лет!



Аудитория теперь, очевидно, будет рассуждать так: «NextEV? Те самые парни, что построили быстрейшую „электричку“ Нюрбургринга? Похоже, массовые модели обещают тоже быть серьезными». Увы, оценить степень крутизны предсерийного кроссовера Nio ES8 пока не представляется возможным — технической информации минимум. Известно лишь, что у него электромотор на передней и задней осях. Кузов строгого дизайна, сделавшего бы честь и «европейцу», изготовлен из алюминия. Доля «крылатого металла» в конструкции, очевидно, довольно высока. Габариты относят ES8 к сегменту полноразмерников — длина свыше 4,9 м, а колесная база превышает 3 м. Оформление семиместного интерьера объединяет в себе нарочитую грубость и технороскошь. Стилисты не стали заигрывать с формами, а просто приторочили на массивную переднюю панель два огромных «планшета», при этом от физических клавиш полностью не отказались.

ES8 успел пройти тысячи километров испытания, «насладился» холодами Монголии и австралийской сорокоградусной жарой. Старт серийного производства намечен на этот год, а отгрузка первых машин клиентам запланирована на начало 2018-го. Желающих завести себе такое чудо может оказаться немало, ведь одним из главных сюрпризов обещает стать сравнительно гуманный для такого автомобиля прайс.

Нынешнее Шанхайское мотор-шоу — настоящая арена интересных электрокроссоверов от местных брендов. Roewe, например, привезла концепт Vision-E, намекающий на серийную модель.

Большой паркетник Dynasty красуется на стенде BYD. Правда, его серийное воплощение получит не электрическую, а, очевидно, гибридную силовую установку.

Фото: NextEV