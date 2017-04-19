Молнией по Тигуану: Opel представил компактный Grandland X

Внимание мира в настоящий момент приковано к премьерам Шанхайского мотор-шоу, но марку Opel это обстоятельство нисколечко не смутило. Обнародованы первые изображения и кое-какие подробности о новом паркетнике Grandland X с французскими корнями.

Чем-чем, а разнообразием кроссоверов опелевская линейка похвастать до недавних пор не могла, хотя в ней и фигурирует довольно успешная в Европе Mokka X. Так что нынешний год для рюссельсхаймцев ударный — согласно стратегии «7 in 17» до конца 2017-го покажут семь свежих моделей. Уже представлен субкомпакт Crossland X на шасси концерна PSA Peugeot-Citroen, анонсирована новая Insignia Country Tourer, а теперь и компактный Grandland X подтянулся.

Внешне новый «икс» строже Кроссленда, но по салону отличается мало — архитектура передней панели такая же, а различия сводятся к оформлению дверных карт и прочим штрихам. Чтобы носить приставку «гранд» в названии, вовсе необязательно быть большим: длина новинки — 4477 мм (родственный Peugeot 3008 обгоняет его на 23 мм), колесная база, как и у «пыжа,» равна 2675 мм, ширина — 1844 мм, а высота — 1636 мм. Объем багажника варьируется от 514 л при пятиместной конфигурации салона до 1652 л со сложенными сиденьями второго ряда. У референсного Тигуана поболее будет — от 615 до 1655 л. Компания пока не сообщает о наборе силовых агрегатов для конкурента Тигуана, но здесь с высокой долей вероятности намечается паритет с Peugeot, которая комплектуется 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонагнетателем, выдающим 130 «лошадей», а также дизельными моторами объемом 1,6 л (100 и 120 л.с.) и 2,0 л (150 и 180 л.с.). Полного привода не намечается, ибо платформа EMP2 под него не рассчитана, а при возникновении внештатных ситуаций придется уповать на систему Grip Control, знакомую по Peugeot, которая адаптирует бортовую электронику под разные дорожные покрытия и имеет пять режимов — normal, snow, mud, sand и ESP Off. В оснащение войдут система кругового обзора и адаптивная головная оптика на светодиодах. Премьера состоится осенью во Франкфурте.

Параллельно с новым Insignia Country Tourer свой аналог представила американская Buick. Ее версия будет называться Regal TourX.

Opel покинет концерн General Motors и перейдет во владение PSA Peugeot Citroen. Цена сделки — 2,2 млрд евро.

Фото: Opel