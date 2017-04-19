Дебют нового компактного кроссовера Hyundai стал одним из главных сюрпризов Шанхайского автосалона. Зачем корейцам понадобились две модели в одном классе?

В китайском автопроме широко распространена практика производства одной модели разных поколений: так, в настоящий момент совместное предприятие BAIC и Hyundai выпускает компактный кроссовер Tucson третьего поколения и его предшественника с индексом ix35. Новый ix35 предназначен исключительно для китайского рынка и призван расширить местную линейку SUV корейской марки, при этом не факт, что старый ix35 снимут с производства — скорее всего, он останется в строю на правах самого бюджетного компактного паркетника.

Новый Hyundai ix35 чуть короче Туссана: 4435 мм против 4475 мм соответственно (длина старого ix35 — 4420 мм), но при этом позиционируется как более вместительная, семейная модель. Если у Туссана условно купеобразный профиль, то ix35 выглядит более угловатым и универсальным, вдобавок дизайнеры специально подчеркнули багажник, визуально отделив его от пассажирской части широкими вертикальными стойками, окрашенными в цвет кузова.

Фотографий салона пока нет — автомобиль дебютировал с наглухо тонированными стеклами. Не оглашены и технические данные, но китайским СМИ удалось узнать, что новый ix35 будет оснащаться теми же 2,0-литровыми бензиновыми атмосферниками, что и местные Tucson и старый Tucson ix35, а топ-версия получит новый 1,4-литровый турбомотор в паре с 7-ступенчатым роботом.

Когда именно автомобиль поступит в продажу, на данный момент не известно.

Наравне с новым ix35 в Шанхае состоялась локальная премьера обновленного бизнес-седана Sonata. В России продажи этой модели начнутся осенью текущего года.

В начале апреля компания Hyundai анонсировала новый глобальный субкомпактный паркетник по имени Kona.

В марте в Китае стартовали продажи нового компактного седана Celesta, разработанного эксклюзивно для местного рынка на платформе Verna (в России известна под именем Solaris).

Фото: autohome.com.cn