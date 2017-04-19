По полной программе: кроссовер Lexus NX комплексно обновился

Новшества у компактного NX оказались масштабными для столь молодого автомобиля. Произведена ревизия внешности, модернизировано шасси и даже название изменилось.

Младший паркетник Lexus получился настолько острохарактерным, что, казалось бы, ему нескоро потребуется процедура фейслифтинга. Компания рассудила иначе и фактически на четвертом году жизни усовершенствовала своего «малыша». Новшества — по всем фронтам. Внешность NX слегка изменилась, но метаморфозы достаточные, чтобы автомобиль смог отличить от дореформенного кроссовера даже совершенно равнодушный к данной модели. Дизайнеры перерисовали передний бампер с громадными «песочными часами» радиаторной решетки и расширили секции боковых воздухозаборников. Головная оптика новая и довольно грозная на вид — в каждой фаре теперь по три светодиодных «пушки», как у роскошного купе LC и нового седана LS. Слегка скорректирована форма задней оптики, пятая дверь иссечена гранями, да и бампер поменялся. А еще у NX 200t с 2,0-литровой «турбочетверкой» теперь новый шильдик — «300». Паркетник перешел на большой атмосферник? А вот и нет, просто марка активно переходит на наддувные моторы, а значит, нечего на них акцентировать внимание. Скоро и остальные Лексусы с «турбочетверкой» получат другие имена.

Заметные перемены и в интерьере. Среди них 10,3-дюймовый мультимедийный «планшет» вместо 7-дюймового, новый блок управления «погодой» с четырьмя стильными тумблерами вместо россыпи однотипных клавиш, свой климатический блок для задних пассажиров и немного другая отделка. Наконец, существенно доработано шасси. Паркетник разжился адаптивными амортизаторами AVS (Adaptive Variable Suspension), как у купе LC 500, а также пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости с измененными характеристиками, что вкупе улучшило управляемость и ездовой комфорт. В базовое оснащение входит противоаварийный набор Lexus Safety System +, включающий в себя функцию автоматического торможения, активный круиз-контроль и систему оповещения о сходе с полосы движения.

На выставке в Нью-Йорке лексусовцы представили спортверсию нового седана LS.

По некоторым данным, с реднеразмерный седан Lexus GS не получит преемника, его история завершится в следующем году.

Фото: Lexus