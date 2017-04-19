Великобритания впервые опередила Германию по продажам автомобилей

Всего в странах Евросоюза в марте было продано 1 891 583 легковых автомобиля, что на 11,2% больше, чем в том же месяце 2016-го. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Существенный рост продаж автомобилей в странах Европейского союза (+11,2%) в АСЕА объясняют тем, что празднование Пасхи, которое всегда сопряжено с длинными выходными, во многих странах Евросоюза в 2016-м пришлось на март, а в этом году — на апрель. Судя по всему, итоги апреля, которые подведут в следующем месяце, окажутся более скромными.

На этот раз рост показали рынки практически всех стран, за исключением Ирландии (19 896 шт.; —7,6%), Латвии (1224 шт.; —6,8%), Финляндии (11 202 шт.; —3,9%) и Португалии (25 974; —1,8%).

В марте все пять крупных европейских держав продемонстрировали очень высокие показатели продаж. На первом месте нетрадиционно оказалась Великобритания — 562 337 шт. (+8,4%), на втором расположился прежний лидер, Германия — 359 683 шт. (+11,4%), третья строчка осталась за Италией — 226 163 шт. (+18,2%), которая всего на 29 автомобилей опередила Францию — 226 134 шт. (+7,0%). И замыкает ведущую пятерку Испания с результатом 125 600 реализованных автомобилей (+12,6%). Если бы в рейтинге участвовала Россия, она подвинула бы Испанию на 6-е место. Напомним, в марте в нашей стране впервые выросли продажи (+9,4%) и составили 137 894 шт. Правда, тут стоит понимать, что в Европе учитывается количество регистраций легковых автомобилей, а в России списки предоставляют сами производители на основании отчетов официальных дилеров. Кроме того, в нашей стране традиционно суммируются продажи легковых и легких коммерческих автомобилей.

В продажах по брендам в ЕС, как обычно, пальма первенства у Фольксвагена — 183 340 шт. (+4,2%). За ним следует Ford, чей результат составил 156 523 автомобиля (+16,7%), потом Renault —136 470 шт. (+16,3%), Opel/Vauxhall —128 702 автомобиля (+3,4%), и на пятом месте располагается Peugeot — 104 331 (+7,8%) проданный автомобиль.

В феврале продажи в Евросоюзе были относительно скромными: всего было реализовано 1 078 503 легковых автомобиля, прибавка составила всего 2,2%.

Стоит ли ждать лучших времен или нужно покупать автомобиль, когда это действительно требуется? На этот вопрос попытался ответить наш автор в материале «Купить нельзя откладывать».



Фото: telegraph.co.uk