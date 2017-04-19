Императорское величие: новшества и ностальгия Мерседеса S-класса

В Шанхай прибыл модернизированный флагман «трехлучевой звезды» с функцией автономного управления, рядными шестицилиндровыми двигателями и индексом одной из модификаций, как у легендарного W126.

Новшеств у топовой мерседесовской модели столько, что глаза разбегаются! С чего начать? Пожалуй, с самостоятельности. Теперь езда по трассам в S-классе еще более расслабляющая — автомобиль способен самостоятельно двигаться в пределах полосы, замедляясь перед более медленным транспортом, а также снижая скорость перед поворотами, перекрестками и развязками, используя навигационные данные. А еще «мерс» умеет считывать дорожные знаки и следовать их требованиям.В гамме двигателей перестановки. Прежняя модификация S 500 уступила место исполнению S 560 — адепты штутгартской классики вспомнят незабвенный 560-й в «126-м» кузове, а обычному пользователю, которому ностальгия неведома, достаточно знать, что автомобиль оснащен новой «битурбовосьмеркой», развивающей 469 л.с. и 700 Нм (у предшественника было 455 «лошадей» при идентичном крутящем моменте) и умеющей отключать половину цилиндров при малых нагрузках для экономии топлива. Спустя десятилетия на S-класс вернулись рядные шестицилиндровые моторы. Бензиновый агрегат с электрическим наддувом и 48-вольтовой бортовой сетью будет ближе к концу года, а пока есть 2,9-литровый «рядник» у дизельных исполнений S 350 d (286 л.с. и 600 Нм) и S 400 d (340 л.с. и 700 Нм). Их компания называет самыми мощными дизельными легковушками в своей истории. Суперседан S 63, и раньше бывший, мягко говоря, неслабым, превратился в сущего монстра. Двигатель V8 объемом 4,0 л с двумя турбонагнетателями в развале блока цилиндров в мощнейшей своей итерации (612 л.с. и 900 Нм) работает с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Трансмиссия полноприводная с муфтой подключения передка как у суперседана E 63. Впервые в оснащение входит функция антикрена Curve.

Да, чуть не забыли! Снаружи S-класс тоже изменился, но довольно умеренно — другие бамперы, сдвоенные поперечные полоски радиаторной решетки, обновленные матричные фары, разгоняющие тьму на расстоянии до 650 метров. В салоне новый руль и интересная опция под названием Energizing, увязывающая работу климат-контроля, обогрева, вентиляции и массажа сидений, а также подсветки салона и акустики. Можно выбрать один из шести десятиминутных «сеансов» — Freshness, Warmth, Vitality, Joy, Comfort и Training. В Европе обновленный S-класс появится летом.

Фото: Mercedes-Benz