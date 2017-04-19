Медведев ответил за систему «Платон»

Премьер-министр, выступая перед депутатами, рассказал о встрече с представителями дальнобойщиков, о существующих в отрасли грузоперевозок проблемах и деньгах, которые были собраны благодаря «Платону».

Дмитрий Медведев, выступая сегодня с отчетом в Госдуме, затронул многострадальную тему взимания платы с большегрузов. Он заявил, что «диалог с обществом по системе „Платон“ выстроен». Всего в ней зарегистрировано 800 тысяч машин, а бастуют лишь 480 дальнобойщиков. И хотя, по его словам, недовольных не так уж много, общение продолжается. Он напомнил, что незадолго до повышения тарифа лично встречался с представителями отрасли, и многие из тех вопросов, что они задавали, были действительно справедливы и касались качества трасс, тарифа, ответственности за нарушение ПДД и т.д. По всем этим вопросам были даны поручения, и правительство так или иначе будет решать проблемы.

Между тем большая часть дальнобойщиков хочет работать не в «серой», а в «белой зоне», это желание справедливо, его нужно учитывать, отметил премьер. Он полагает, что бастуют как раз те, кто в системе не зарегистрирован. Нужно сделать так, чтобы все было понятно и прозрачно. Основной вред дорогам причиняют грузовики, с них за это взимают плату во всем мире, и похожая система начала работать у нас. Полученные средства должны идти в первую очередь на реконструкцию трасс.

В 2016 году, отметил премьер, благодаря «Платону» было построено и реконструировано 3,3 тыс. км дорог, отремонтировано 22 тыс. км и построено семь мостов. Всего в прошлом году удалось собрать 20 млрд рублей.

Напомним, что с 15 апреля тариф в системе вырос с 1,53 до 1,91 рубля. Этому предшествовали выступления дальнобойщиков, часть из них бастует и по сей день.

Между тем недавно выяснилось, что даже с отремонтированными на деньги «Платона» дорогами не все так просто. В Самарской области эти трассы уже начинают приходить в негодность. Так, активисты общероссийского народного фронта, проверив 15 участков дорог в Самаре и Тольятти, буквально на каждом из них обнаружили изъяны.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС