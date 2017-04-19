В Иркутской области КАМАЗ провалился в яму, которую приехал засыпать

В соцсетях появились фотографии рухнувшего в яму КАМАЗа. Провал оказался таким глубоким, что тяжелую технику пришлось вытаскивать уже с помощью экскаватора.

В городе Вихоревке Братского района Иркутской области грузовик угодил в двухметровую яму, которую сам же приехал засыпать.

Почти год назад на пешеходный дорожке, расположенной на местной улице Горького, образовался сначала один провал, потом другой, а спустя некоторое время и третий. Эти ямы буквально прославили город, местные жители их даже прозвали ямами-акселератами.

До ремонта дело все не доходило, опасное место просто оградили бетонными блоками, но в апреле этого года наконец-то решили отремонтировать. Провалы было решено засыпать землей, но приехавший КАМАЗ сам угодил в одну из злополучных ям, глубина которой оказалась около двух метров. В этом месте засорилась канализация, грунт постепенно размывало, пока проблема не достигла катастрофических размеров.

Все завершилось благополучно, Facebockгрузовик через несколько часов вытащили, недействующий канализационный коллектор промыли, а яму засыплют и утрамбуют. Устранять последствия коммунальной катастрофы будет экскаватор, который специально пригнали из Красноярска.

Общероссийский народный фронт недавно сообщил о том, что в Самаре разваливаются дороги, отремонтированные на средства «Платона».

Омская лужа тоже прославилась на просторах интернета благодаря фотографу Геннадию Спиридонову, который придумал, как сделать так, чтобы власти наконец-то обратили внимание на проблему.



Фото: Facebook