Оригиналу и не снилось: китайский Гелендваген стал гибридом

На Шанхайском автосалоне стенд китайской BAIC Group расположился по соседству с мерседесовским — не иначе как для наглядного сравнения. Неискушенные посетители даже принимали гибридный BAIC BJ80 за новый G-класс!

Нет-нет, новый Mercedes-Benz G-класса в Шанхай не приехал, хотя здесь его премьера была бы более чем уместной. Зато посетители выставки могут полюбоваться китайской копией легендарного внедорожника, производимой без тени стеснения концерном BAIC.

В настоящее время BAIC BJ80 предлагается в Китае с двумя двигателями на выбор: 2,8-литровым турбодизелем мощностью 163 л.с., в пару которому положена 6-ступенчатая МКП, либо бензиновым мотором 2.3T (250 л.с.) — он может сочетаться как механической, так и с автоматической коробкой передач, обе 6-ступенчатые. Цены стартуют с отметки 283 000 юаней — это 2,3 млн рублей в переводе по текущему обменному курсу ЦБ РФ, тогда как за оригинальный Mercedes-Benz G-класса китайцам нужно выложить минимум 1 329 000 юаней — 10,8 млн рублей!

В ближайшее время BAIC предложит plug-in гибридную версию BJ80 PHEV, которая, очевидно, будет стоить дороже, чем бензиновая и дизельная, но все равно сильно дешевле, чем настоящий «гелик», у которого, к слову, гибридной модификации нет. Технические параметры гибридного BJ80 производитель пока не огласил, но учитывая, что у китайского автоконцерна даже есть специальное «зеленое» подразделение BAIC BJEV, выпускающее электромобили, можно не сомневаться, что подключаемый к розетке BJ80 — не фейк. Его разработали, что называется, по партийной линии: BAIC — концерн государственный и строго выполняет наказ компартии, требующей повальной электрификации китайского автотранспорта. Хитом у частных китайцев BJ80 PHEV вряд ли станет — все-таки дороговата машина, а вот на солидный госзаказ руководители BAIC наверняка рассчитывают.

В апреле подразделение BAIC BJEV запустило в продажу на китайском рынке электрический бизнес-седан EH300.

Любопытно, что у оригинального Мерседеса G-класса есть электрическая версия, но не заводская, а от австрийской фирмы Kreisel Electric. Недавно владельцем такого электрического Гелендвагена стал Арнольд Шварценеггер.

Mercedes-Benz G-класса следующего поколения должен дебютировать в этом году, но когда именно, пока не известно, предсерийные прототипы нового внедорожника уже не раз попадали в объективы фотошпионов.

Свой Гелендваген есть и в Индии, его проиводит фирма Force Motors.

Фото: autohome.com.cn