Белорусские права признают в России

Депутаты предлагают не распространять на граждан Белоруссии закон о запрете иностранных водительских удостоверений. Запрет на осуществление профессиональной деятельности для водителей, имеющих отличные от российских права, вступает в силу с 1 июня 2017 года.

Напомним, с 1 июня 2017 года иностранцам запретят заниматься профессиональной деятельностью на территории России на основании национальных водительских прав. В последнее время в госорганы России поступают многочисленные обращения белорусов, которые просят разъяснить им порядок трудоустройства после 1 июня 2017 года. В связи с этим Госдума планирует внести поправку в статью 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Депутаты хотят уточнить, что это нововведение не коснется граждан союзного государства, то есть белорусов, и им не потребуется менять национальные права на российские. Законопроект официально зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы. В пояснительной записке к документу говорится, что всем остальным иностранным гражданам, желающим работать в России водителями, потребуется дополнительно пройти медосвидетельствование в российской поликлинике и оформить медсправку. После чего необходимо сдать теоретический и два практических экзамена на право управления транспортными средствами и получить водительское удостоверение российского образца.

Ранее Высший совет России и Белоруссии постановил, что государственные документы в равной мере признаются на территориях обеих стран и не требуют легализации. Кроме того, для российских граждан, работающих в Белоруссии, ограничение на пользование национальными правами не установлено.

Таким образом, поправка в федеральный закон подтвердит права граждан Белоруссии на территории России.

Поправки о запрете иностранцам, имеющим только национальные права, работать водителями в России были приняты еще в 2014 году. Однако власти несколько раз продлевала срок обмена национальных удостоверений на российские. Новые правила, которые все-таки начнут действовать с 1 июня, касаются лишь тех, кто занимается профессиональной деятельностью. Иностранцев с 1 июня нельзя будет принимать на работу, связанную с вождением автомобиля, без российских прав. Штраф для работодателя за нарушение этой нормы составит 50тысяч рублей.



Тем временем готовится соглашение между Россией, Белоруссией и Казахстаном об обмене информацией о нарушениях ПДД, выявленных видеокамерами. «Письма счастья» будут направляться в соответствующую страну, а штрафы взыскиваться местными судебными приставами.

Фото: Родион Юрга/ТАСС