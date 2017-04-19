Облачность над Шанхаем: Jeep представил большой внедорожник Yuntu

Концерн Fiat Chrysler Automobiles выкатил на подиум Шанхайского автосалона шестиместный SUV, который в перспективе должен стать флагманом марки Jeep на китайском рынке. Не исключено, что Поднебесной ареал обитания этой модели не ограничится.

После опубликованных на прошлой неделе тизеров нового большого внедорожника марки Jeep автомобильный мир замер в ожидании его шанхайской премьеры. К сожалению, PR-отдел FCA продолжил держать нас на голодном пайке и ничего о машине толком не рассказал. В сущности, даже классифицировать Yuntu как внедорожник можно лишь условно, памятуя о ценностях марки Jeep, однако, какая у машины платформа, неизвестно, нельзя исключать, что это обычный паркетник, который в базовых версиях будет переднеприводным, ведь для китайцев оффроудные возможности не очень актуальны.

Название Yuntu, напомним, в переводе с адаптированного китайского означает «облачный атлас» — по аналогии с одноименным фантастическим фильмом братьев Вачовски. Yuntu оснащен plug-in гибридной силовой установкой, но ее параметры не озвучены. Рискнем предположить, что она такая же, как у минивэна Chrysler Pacifica — во всяком случае, других серийных plug-in гибридов в арсенале FCA сейчас нет. Если наше предположение верное, то Yuntu имеет под капотом бензиновый V6 и электромотор, выдающие совокупную мощность порядка 250 л.с. Литий-ионная АКБ емкостью 16 кВт·ч обеспечивает до 50 км пробега на электротяге.

В салоне шесть шикарно оформленных кресел, обвешанных сенсорными мониторами, в отделке широко применяется настоящее дерево. Центральной стойки кузова нет, в потолке — прозрачная секция практически во всю длину крыши.

По данным китайских СМИ, серийная версия Yuntu появится в следующем году. Американские эксперты уже дружно предположили, что Yuntu появится и на домашнем для марки Jeep рынке, но под другим именем, например Commander. В Китае главным потенциальным соперником Yuntu является большой фольксвагеновский кроссовер Teramont, он же Atlas в США, только безоблачный.

На проходящем параллельно с шанхайской выставкой автосалоне в Нью-Йорке марка Jeep представила заряженную версию Grand Cherokee под названием Trackhawk.

Осенью этого года ожидается премьера нового поколения культового внедорожника Jeep Wrangler.

Фото: Jeep