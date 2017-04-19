Облачность над Шанхаем: Jeep представил большой внедорожник Yuntu

После опубликованных на прошлой неделе тизеров нового большого внедорожника марки Jeep автомобильный мир замер в ожидании его шанхайской премьеры. К сожалению, PR-отдел FCA продолжил держать нас на голодном пайке и ничего о машине толком не рассказал. В сущности, даже классифицировать Yuntu как внедорожник можно лишь условно, памятуя о ценностях марки Jeep, однако, какая у машины платформа, неизвестно, нельзя исключать, что это обычный паркетник, который в базовых версиях будет переднеприводным, ведь для китайцев оффроудные возможности не очень актуальны.
Название Yuntu, напомним, в переводе с адаптированного китайского означает «облачный атлас» — по аналогии с одноименным фантастическим фильмом братьев Вачовски. Yuntu оснащен plug-in гибридной силовой установкой, но ее параметры не озвучены. Рискнем предположить, что она такая же, как у минивэна Chrysler Pacifica — во всяком случае, других серийных plug-in гибридов в арсенале FCA сейчас нет. Если наше предположение верное, то Yuntu имеет под капотом бензиновый V6 и электромотор, выдающие совокупную мощность порядка 250 л.с. Литий-ионная АКБ емкостью 16 кВт·ч обеспечивает до 50 км пробега на электротяге.
В салоне шесть шикарно оформленных кресел, обвешанных сенсорными мониторами, в отделке широко применяется настоящее дерево. Центральной стойки кузова нет, в потолке — прозрачная секция практически во всю длину крыши.
По данным китайских СМИ, серийная версия Yuntu появится в следующем году. Американские эксперты уже дружно предположили, что Yuntu появится и на домашнем для марки Jeep рынке, но под другим именем, например Commander. В Китае главным потенциальным соперником Yuntu является большой фольксвагеновский кроссовер Teramont, он же Atlas в США, только безоблачный.
- На проходящем параллельно с шанхайской выставкой автосалоне в Нью-Йорке марка Jeep представила заряженную версию Grand Cherokee под названием Trackhawk.
- Осенью этого года ожидается премьера нового поколения культового внедорожника Jeep Wrangler.
Фото: Jeep