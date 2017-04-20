К Шанхайскому мотор-шоу компания BYD приготовила не только очень симпатичный кроссовер Dynasty, но и красавчик-MPV. Его, как и «Династию», нарисовал экс-главный дизайнер Audi Вольфганг Эггер.

Новинку назвали SongMPV — пишется слитно. Не слишком ли много «песен» намечается в линейке BYD? Скоро будет еще больше: по некоторым данным, производитель вообще планирует выделить таким образом суббренд или модельную линейку, что вполне в местных традициях. У BYD уже имеется кроссовер Song, а товарную версию концепта Dynasty окрестят Song 7.

На изображениях — ни дать ни взять полноразмерный минивэн. Вот, что делает дизайн! Но по факту SongMPV относится к сегменту компактвэнов и очень близок по габаритам к Opel Zafira Tour. Его длина — 4680 мм, колесная база — 2785 мм, ширина — 1810 мм, а высота — 1680 мм. Палитра двигателей в традициях марки необычна крайностями. Вэн выйдет на рынок во второй половине года с агрегатами для непритязательных драйверов — 154-сильной «турбочетверкой» объемом 1,5 л или вообще 2,0-литровым атмосферником, выдающим 140 л.с. (оба мотора сочетаются с шестиступенчатой механикой и шестиступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями). Веселье начнется в 2018-м, когда появится гибридная модификация совокупной мощностью около 300 л.с. — то, что надо для отца семейства с темными желаниями.

Вэнов на Шанхайском мотор-шоу заметно меньше, чем кроссоверов. Один из них — роскошный бизнес-шаттл Iconiq 7, который запустят в производство в 2019 году.

7, который запустят в производство в 2019 году. От довольно интересных электрокаров на выставке нет отбоя. В их числе фастбек Qoros K-EV, кроссоверы Singulato iS6 и Nio.

Фото: autohome.com.cn