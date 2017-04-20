«Биммер» мечты: уникальная Alpina B7 Turbo по цене нового BMW

Онлайн-аукцион Bring a Trailer продолжает радовать нас своими уникальными и редчайшими лотами. На сей раз гараж ищет замечательная и очень непростая «акула» E28.

Встретить сохранившуюся «пятерку» E28 нынче — большая удача. Говорить про модифицированную версию B7 Turbo от Alpina и вовсе не приходится, поскольку она была выпущена в мизерных количествах и до наших дней, очевидно, дожили считаные экземпляры. Появление такого автомобиля на аукционе можно считать маленькой сенсацией с освещением события в СМИ, неслабой ценой и прочими сопутствующими «спецэффектами». А если без шуток, то это действительно уникальный автомобиль, способный украсить любую коллекцию.

Серебристый спорткар родился 30 декабря 1986 года. Это один из 278 «волков в овечьей шкуре» и, что самое главное, один из четырех B7 Turbo, построенных на базе M5. К слову, «эмка» E28 — одна из редчайших M5 в истории, выпущенная в количестве 2191 штуки. Рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,5 л оснащен турбонагнетателем, другой выпускной системой и развивает около 320 л.с. против 280 «лошадей» у исходного спорткара. Alpina продается в Канаде, где, собственно, и проживает последние 13 лет. В страну ее ввезли из Германии с пробегом 137 тыс. км. Сейчас на одометре 203 тыс. км. Состояние, судя по всему, достойнейшее. На «биммере» не экономили, регулярно обслуживали и вели учет сервисных работ с 2004 года. Неудивительно, что в данный момент ставка идентична прайсу новенького BMW M3 — ни много ни мало 64 тысячи долларов.

Некоторое время назад мы рассказывали о другой замечательной Альпине — B10 Bi-Turbo на базе «пятерки» E34.

Еще одна мечта коллекционера — суперуниверсал BMW M5 E34 Elekta, спецверсия для рынка Италии, выпущенная тиражом в двадцать экземпляров.

Фото: Bringatrailer