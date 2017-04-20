Kia в Шанхае: таинственный Pegas и соблазнительный кросс-хэтч K2

Компания Kia расширяет ассортимент субкомпактных моделей для китайского рынка. Уже в этом году местному потребителю будут доступны новый бюджетный седан и кросс-версия хэтчбека K2 нового поколения, который в других странах известен под именем Rio.

Kia Pegas

Kia Pegas — одна из самых загадочных новинок Шанхайского автосалона: перед публикой автомобиль предстал с наглухо тонированными стеклами, официальная информация о нем крайне скупа. Производитель сообщил, что Pegas разработан исключительно для китайского рынка и позиционируется как бюджетная и практичная (багажник объемом 475 л) модель для молодежи. Седан будет предлагаться с единственным двигателем — бензиновым атмосферником 1.4 MPI мощностью 95 л.с., в пару которому положена 5-ступенчатая механика или 4-ступенчатый гидромеханический автомат.

Kia Pegas

На какой платформе построен Pegas, непонятно. С одной стороны, внешне он сильно напоминает новый американо-мексиканский седан Rio, с другой — колесная база в 2570 мм и старенький силовой агрегат такие же, как у китайского K2 прошлого поколения, который в этой стране пока еще производится и продается. Скорее всего, в основе Пегаса все-таки платформа старого Rio/K2, но кузов стилизован под автомобиль нового поколения.

В продаже Kia Pegas появится во второй половине текущего года и будет стоить заметно дешевле, чем новый седан Rio/K2.

Kia K2 Cross

В свою очередь, новый Rio/K2 предстал в Шанхае в пятидверном формате и в кроссоверной обертке — продажи этой модификации начнутся в ближайшие месяцы. Привод, разумеется, остался передний, но дорожный просвет увеличен со 160 до 205 мм, нижний периметр кузова защищен пластиковым обвесом с имитирующими металл серебристыми вставками, на крыше появились мощные рейлинги. Двигатели такие же, как у седана последнего поколения: 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (123 л.с.), младший идет в паре с 6-ступенчатой МКП либо 6-ступенчатой АКП, 1,6-литровый — только с автоматом.

Kia K2 Cross

Увы, ни Pegas, ни K2 Cross в России доступны не будут, хотя обе китайские новинки наверняка заинтересовали бы в нашей стране многих автолюбителей.

В России производство седана Kia Rio нового поколения начнется летом этого года.

В марте в Китае стартовали продажи среднеразмерного кроссовера Kia KX7, пришедшего на смену Sorento L, который известен в России как Sorento Prime.

Компания Hyundai представила в Шанхае компактный кроссовер ix35 нового поколения, который должен стать семейной альтернативой Туссану.

Фото: Kia, Константин Якубов, autohome.com.cn