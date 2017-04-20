На Шанхайском мотор-шоу марка Foton представила вэн Gratour, спринтерообразный «автобус» Toano и сообщила кое-какие подробности касательно российской линейки.

Рамный внедорожник Sauvana и пикап Tunland нам уже знакомы, но не обошлось без сюрпризов. Во-первых, производитель огласил сроки появления у нас дизельной модификации Саваны со 163-сильным агрегатом Cummins: до России она доберется в третьем квартале нынешнего года. Во-вторых, трак Tunland предстал в Шанхае с обновленным интерьером.



Премьеры мотор-шоу — вэн Gratour и микроавтобус Toano, напоминающий Mercedes-Benz Sprinter. Gratour представлен в разных вариантах длины кузова при неизменной колесной базе в 2760 мм: ix5 (4505 мм), ix7, который длиннее всего на 10 мм, зато шире и выше, и самый большой im6 с 4700 мм между «носом» и «хвостом». Базовая версия получит 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механикой, а более продвинутые модификации — агрегат о 150 л.с. с турбонагнетателем и вариатором. Топовая комплектация предложит такие блага, как систему курсовой устойчивости, навигационную систему, климат-контроль и функцию помощи на подъеме.



Что касается модели Foton Toano, то для нее предусмотрено аж восемь возможных вариантов, начиная грузопассажирским фургоном с тремя посадочными местами и до 18-местного микроавтобуса. Длина — от 4923 до 5990 мм. Микроавтобус комплектуется 2,8-литровыми турбодизелями Cummins ISF 2.8 (122–163 л.с.), а также 2,5- и 2,8-литровыми дизелями 4JBIT от Isuzu, развивающими 110–115 л.с. Коробки передач только механические, 5- и 6-ступенчатые. Gratour и Toano, вероятно, появятся в России после изучения потребительского спроса.

Дизельный пикап Foton Tunland продается в России с прошлого года.

Gratour — легковой суббренд Foton, который компания запустила осенью прошлого года .

Фото: Foton