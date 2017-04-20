Объявлены рублевые цены на новый Audi Q5

Кроссовер второго поколения был представлен осенью в Париже, потом ненадолго заехал в Москву, и вот теперь он готов наконец-то «прописаться» в России. Первые автомобили появятся у дилеров в мае 2017 года.

Начнем с самого интересного: цены на новый кроссовер Audi Q5 стартуют с отметки в 2 980 000 рублей. Автомобиль на нашем рынке будет представлен с модернизированным 2,0-литровым двигателем TFSI мощностью 249 л.с., полным приводом quattro и автоматической коробкой передач S tronic.

Напомним, как и большой паркетник Q7, автомобиль построен на новой версии модульного шасси MLB с продольным расположением силового агрегата. Автомобиль стал больше, но при этом и легче. Изменился Q5 и внешне: у него обновлен дизайн оптики, шестиугольная решетка прорисована острее и с помощью широкой хромированной рамки образует единое целое с фарами. Низко расположенная линия остекления подчеркивает стремительный характер нового Audi Q5.

Кроссовер на российском рынке будет оснащаться модернизированным бензиновым двигателем 2.0 TFSI мощностью 249 л.с. До сотни автомобиль разгоняется за 6,3 с, а максимальная скорость достигает 240 км/ч. В смешанном цикле новый Audi Q5 расходует 6,8 л топлива на 100 км. В базовое оснащение модели входят система start-stop с рекуперацией, ксеноновые фары, задние светодиодные фонари, электрорегулировка передних сидений, система электронного управления динамикой автомобиля, парковочный ассистент с датчиками сзади, внешние зеркала с электрорегулировкой и обогревом, электропривод багажника, обогрев передних сидений с тремя режимами, отделанный кожей многофункциональный руль, климат-контроль, датчик дождя, информационно-развлекательная система с 7-дюймовым цветным дисплеем и 10 динамиками. В автомобили линейки Comfort line добавлены светодиодные фары и динамические задние указатели поворота, обогрев руля, трехзонный климат-контроль, а в парковочный ассистент входят как задние, так и передние датчики. Версия Sport line отличается индивидуальным пакетом отделки S line, панорамной крышей, 19-дюймовыми легкосплавными дисками и декоративными алюминиевыми вставками.

За доплату автомобиль можно дооснастить навигационно-мультимедийной системой с 8,3-дюймовым цветным дисплеем и сенсорной панелью, аудиосистемой Bang & Olufsen с 16-канальным усилителем и 19 динамиками, включая сабвуфер. Кроме того, покупатели смогут выбрать один из трех вариантов подвески: спортивную, с электронным управлением жесткостью амортизаторов или адаптивную пневматическую.

В начальной комплектации Basis с автоматом и полным приводом автомобиль обойдется от 2 980 000 рублей, версии Sport и Design — от 3 115 000 рублей. Поскольку автомобиль совсем новый, сравнение с ценами предыдущего поколения было бы не совсем корректным, тем не менее похожая комплектация старой «кушки» с мотором 2.0 мощностью 230 л.с. и автоматом стоила на 130 тыс. меньше нынешней Basis.

Подробнее о кроссовере можно узнать из материала «Новый Audi Q5 — первый тест». Автор делится впечатлениями, как ведет себя на дороге машина с пневмоподвеской и новой трансмиссией quattro ultra.

Сразу после парижского автосалона новый Q5 ненадолго заехал в Москву, и желающие могли увидеть его в бутике Ауди на Никольской улице.

Фото: Audi