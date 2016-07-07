В России обновили седан Toyota Camry

Первые автомобили уже к выходным прибудут в дилерские центры марки Москвы и Санкт-Петербурга, а чуть позже появятся и в других регионах. Стартовая цена бизнес-седана осталась прежней.

Toyota представила на российском рынке обновленный седан Camry. Теперь все комплектации автомобиля оснащаются светодиодными противотуманными фарами, а цветовая палитра кузова пополнилась новым темно-коричневым металликом.

Начиная с комплектации «Элеганс Плюс» модель также получила светодиодные фары ближнего света и интегрированный стайлинг-пакет «Премиум», в который входит решетка радиатора иного дизайна и интегрированные в передний бампер повторители поворота.

Версия Exclusive после обновления получила все функции пакета «Премиум» наряду с дополнительными изменениями в интерьере. Интерьер популярной специальной серии можно заказать и в классическом исполнении с отделкой перфорированной черной кожей.

Стартовая цена обновленной Тойоты Кэмри не изменилась и составляет те же 1 407 000 рублей. Начиная с комплектации «Элеганс Плюс» цены выросли на 5 тыс. рублей, за исключением топовой «Люкс», которая из-за замены биксеноновых фар на светодиодные даже подешевела на 6 тыс. рублей и предлагается теперь за 2 003 000 рублей. Что касается других комплектаций, то за автомобиль в «Элеганс Плюс» попросят 1 681 000 рублей, за Exclusive — 1 715 000 рублей, а за «Престиж» — 1 787 000 рублей.

Кэмри выпускают на заводе «Тойота» в Санкт-Петербурге, кроме нее здесь также собирают кроссовер RAV4.

По итогам марта модель Camry вошла в топ-25 самых продаваемых легковых автомобилей на российском рынке, заняв 9-е место в рейтинге. Всего в первом квартале этого года было реализовано 6615 автомобилей.

9-е место в рейтинге. Всего в первом квартале этого года было реализовано 6615 автомобилей. На автосалоне в Шанхае Тойота представила концептуальный седан Fun, по которому можно составить представление о том, какой окажется Camry для китайского рынка.



Фото: Toyota