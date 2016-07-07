МАЗ создал для России автомобиль-чистильщик для борьбы с потопами

Автомобиль предназначен для промывки городских коллекторов, с помощью него удастся предотвратить потопы после ливней. Распространять спецтехнику белорусское предприятие планирует на только в странах СНГ.

Совместно с датской компанией Hvidtved Larsen Минский автозавод разработал и собрал уникальную каналопромывочную машину для очистки стоков, сообщает пресс-служба предприятия. МАЗ-4926W2 предназначен для промывки и очищения ливневых и хозяйственно-бытовых канализационных колодцев диаметром до метра, поможет избавить городские трубы от засоров и позволит избежать затоплений во время сильных ливней.

В основе машины белорусское шасси, на которое «посадили» датское навесное оборудование — цистерну, способную вместить 4 кубометра воды. Автомобиль оснащается мотором Cummins экологического класса Евро-4. В автомобиле установлен вакуумный насос, который направляет в канализацию струю воды под давлением до 160 атмосфер. Для сравнения, в шинах оно составляет всего 2 атмосферы, а в пожарном гидранте — до 10. Машина закачивает в колодец 127 литров воды в минуту, то есть максимальный запас может вылить за полчаса.

Грузовой «чистильщик» способен заменить сразу две машины, благодаря подвижной перегородке в цистерне, которая разделяет пространство на два отсека. По мере расхода воды гидравлический поршень смещается к задней крышке, чтобы освободить место для осадков из канализации. Таким образом, одна машина способна одновременно промывать канализационную систему и собирать отходы.

Небольшие габариты позволяют автомобилю с легкостью маневрировать в условиях плотной городской застройки и легко объезжать внешние преграды, вроде дорожных заторов во время ливня. Машина достаточно экономична и потребляет на 30% меньше топлива по сравнению с аналогичной спецтехникой.

Автомобиль-«чистильщик» способен служить более 20 лет, причем вне зависимости от условий эксплуатации: вакуумные краны не замерзают за счет теплоизоляции и электроподогрева, а перегреться ему не дает система охлаждения. Специальная система, установленная в автомобиле, регулирует работу двигателя в связке с насосами в зависимости от текущей ситуации.

Предприятие планирует выпускать до 10 каналопромывочных машин в год. Спецтехнику, кроме России, будут распространять и в самой Белоруссии (например, Минску нужно 20 таких машин), Казахстане и других странах СНГ. Рассматривается возможность экспорта и в Европу. На предприятии утверждают, что машина очень конкурентоспособна: более современного решения в мире сейчас не найти.

В перспективе планируется выпустить еще более мощную каналопромывочную машину, способную прокачать до 400 литров воды в минуту и прочищать трубы диаметром до двух метров..

Недалеко от Ханоя началось строительство завода по выпуску грузовиков МАЗ. В соответствии с местными требованиями, его будут вести в соответствие с местными традициями освоения пространства.



Фото: МАЗ