В законе о «ремонтном» ОСАГО обнаружен изъян

С 28 апреля вступает в силу закон о приоритете натуральных выплат в ОСАГО. Вероятно, это и позволит эффективнее бороться с автоюристами, только никто не подумал о том, как при этом взаимодействовать попавшим в аварию участникам ДТП, если на руках у них старый и новый полисы.

С 28 апреля по договорам, заключенным с этого дня, страховщики будут компенсировать ущерб, направляя автомобиль на ремонт. Несколько раз говорилось о том, что по полисам, оформленным раньше этой даты, положена денежная выплата, как и раньше. Но никто не уточнил, а что делать, если в ДТП попали владелец нового и старого полисов? Скажем, потерпевший, владелец полиса, заключенного до 28 апреля, хочет получить исключительно денежную компенсацию, а страховая компания владельца свежего полиса вправе настаивать на ремонте.

Замминистра финансов Алексей Моисеев затруднился прокомментировать эту ситуацию, сообщают «Ведомости», и переадресовал вопрос в Банк России и РСА.

В РСА отметили, что формулировка в законе «не вполне ясна», а в ЦБ считают, что для того, чтобы произвести натуральное возмещение, достаточно одного нового полиса у кого-то из участников аварии. Однако четких положений на этот счет все-таки не существует, поэтому между страховщиками и клиентами могут возникнуть разногласия на этот счет.

Существует большой риск того, что даже после вступления закона о «ремонтном» ОСАГО в силу, если на этот счет не будет никаких дополнительных предписаний, действие его будет отложено до тех пор, пока оба участника ДТП не окажутся в равных условиях, то есть на руках у обоих не будет полисов, выданных после 28 апреля. Впрочем, до вступления закона в силу осталась неделя, и возможно, оптимальное, устраивающее всех решение по этому вопросу все-таки будет найдено.

Не успел новый закон вступить в силу, как Минфин уже начал готовить пакеты поправок: среди них — отказ от лимита выплат по европротоколу, либерализация тарифов ОСАГО и введение различных видов полисов.

Через некоторое время бумажные полисы «автогражданки» вообще могут отменить, в правительстве изучают вопрос о полном переводе ОСАГО в электронную форму.



Фото: «За рулем»