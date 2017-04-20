Более подробно с этими и другими новинками Шанхайского автосалона 2017 можно ознакомиться здесь.
Самые яркие премьеры Шанхайского автосалона 2017 в одной галерее
Количество новинок на китайских выставках растет с каждым годом, как и сам главный авторынок планеты. Львиную долю премьер проводят местные производители, но и зарубежные концерны стараются не отставать и разрабатывают все больше машин, предназначенных исключительно для жителей Поднебесной. В нашу галерею мы отобрали самых интересных и значимых дебютантов.
Фото: Якубов Константин
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