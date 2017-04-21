Еще меньше: Volvo выпустит субкомпактный кроссовер 20-й серии

Босс североамериканского подразделения Volvo Лекс Керсемакерс официально подтвердил рождение младшего семейства с новым индексом. Универсал не планируется, но кроссовер будет со стопроцентной вероятностью.

За последние несколько лет спрос на Volvo в Европе подрос: в 2016-м реализовано 289 747 автомобилей против 254 225 экземпляров в 2014 году. Есть успехи и в Новом Свете. Но все это пока затишье перед бурей. В самое ближайшее время шведы наконец модернизируют «сороковки» и выведут в свет компактный кроссовер XC40, обещающий существенное улучшение статистики. Но и это не предел — будет субкомпактная 20-я серия. Информация о ней не инсайдерская, а совершенно официальная.Лекс Керсемакерс, возглавляющий американское крыло Вольво, подтвердил планы марки в беседе с изданием Car and Driver. Главным и самым сильным звеном в линейке станет кроссовер — джипчики размерного класса B нынче невероятно популярны как в Европе, так и в Штатах, и вольвовцы попробуют отхватить свой кусок рынка, пусть и с большим опозданием. Конкурентами нового XC станут Mercedes-Benz GLA и Audi Q2. Вероятно, будет также седан или хэтчбек, а вот с «сараем» вопрос фактически решен. «Десять лет назад я говорил, что универсалы вернутся, но я ошибся», — намекнул представитель марки. Нечто непрактичное вроде купе или кабриолета тоже не планируется. Во-первых, формат мелковат, а во-вторых, шведы нынче сфокусированы на гарантированно прибыльных, а не нишевых разработках. «Двадцатки», очевидно, получат укороченную версию самой компактной модульной архитектуры CMA, в которую заложена возможность электрификации. Так что и они сыграют немаловажную роль в реализации амбициозных планов Volvo к 2025 году продавать по всему миру миллион электрокаров и гибридов.

П оследней новинкой Volvo стал кроссовер XC60 второго поколения. Представили его в Женеве.

Кстати, в Volvo уже давно обещают сократить до минимума свое участие в автомобильных выставках по экономическим соображениям, но крупнейшее автошоу в Женеве компания , разумеется, не стала игнорировать.

Фото: Volvo