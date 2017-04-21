Короткое замыкание: Honda готовит мини-Pilot

Большой паркетник Pilot предлагается с одним-единственным вариантом колесной базы, но это пока. В 2018 году начнется производство короткой версии. Зачем она понадобилась?

Новый Pilot пока что не может найти общий язык с заокеанскими покупателями: за 2016 год сбыт снизился на 11%, до 120 722 машин, и запуск новой модификации теоретически мог бы исправить ситуацию с продажами. Конечно, для когорты больших кроссоверов подобный маневр необычен. Ни у лидера американского сегмента Форда Эксплорера, ни у Ниссана Патфайндера, ни у Тойоты Хайлендер нет исполнения с отличающимся расстоянием между осями. Зато Hyundai предлагает Santa Fe в стандартном и удлиненном варианте (колесная база 2700 и 2800 мм соответственно), и именно на нее, очевидно, посматривает японская марка в попытках привлечь к Пилоту новых клиентов, готовых сменить третий ряд сидений на более привлекательный ценник.По данным издания Ward’s Auto, сборка новой версии стартует в сентябре 2018-го на предприятии в Линкольне, штат Алабама. Технических подробностей пока нет, но и так понятно, что кроссовер сохранит 280-сильную атмосферную «шестерку» объемом 3,5 л. По размеру колесной базе он, соответственно, займет пространство между «старшим» Пилотом с его 2819 мм и Хондой CR-V, чьей базы в 2659 мм оказалось достаточно для установки третьего ряда кресел. Кстати, для этого даже не пришлось удлинять кузов.

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Фото: Honda