Эстонский водитель «помог» старушке

Этот случай произошел в городе Курессааре, расположенном в западной Эстонии. Вежливый водитель решил помочь старушке, переходившей улицу по пешеходному переходу. Двигалась она еле-еле, опираясь на два костыля. Предупредительный водитель, прежде чем выйти, даже включил аварийку, только вот на ручник машину поставить забыл.
Автомобиль начал медленно катиться вперед, «добрый самаритянин», заметив это, пытался ее удержать и, сам того не заметив, сбил пожилую женщину. На помощь пришли прохожие. Как утверждается в описании видеосюжета, все завершилось благополучно, приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи диагностировали у пожилой женщины лишь незначительные ссадины.
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Фото: Youtube