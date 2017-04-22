Эстонский водитель «помог» старушке

Водитель специально вышел из машины, чтобы помочь бабушке, переходившей дорогу по зебре. Дальнейшее попало в объектив видеорегистратора.

Этот случай произошел в городе Курессааре, расположенном в западной Эстонии. Вежливый водитель решил помочь старушке, переходившей улицу по пешеходному переходу. Двигалась она еле-еле, опираясь на два костыля. Предупредительный водитель, прежде чем выйти, даже включил аварийку, только вот на ручник машину поставить забыл.

Автомобиль начал медленно катиться вперед, «добрый самаритянин», заметив это, пытался ее удержать и, сам того не заметив, сбил пожилую женщину. На помощь пришли прохожие. Как утверждается в описании видеосюжета, все завершилось благополучно, приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи диагностировали у пожилой женщины лишь незначительные ссадины.

Другие курьезные видеосюжеты ищите по ссылке.

Фото: Youtube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (1)

######################
Заработок от 6OOO рублей в день!
Вот вам — нужен заработок в интернете?
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 6ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылка
######################

906358906358906358

Ответить#
-2