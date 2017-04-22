Эстонский водитель «помог» старушке

Знаковые кроссоверы Шанхайского мотор-шоу Шанхайский автосалон выдался на удивление богатым на кроссоверы. Конечно, среди них множество концептуальных машин, однако и серийных моделей немало. Многие из них в перспективе могут оказаться и на российском рынке. Гран-при «За рулем» — 2017: награды вручены! Главная национальная автомобильная премия России, присуждаемая огромной читательской аудиторией журнала «За рулем» уже в 22-й раз, — и символ, и гарантия успеха. Звание лучшего автомобиля оспаривали в этом году 53 модели, представленные в 11 номинациях. Наверняка все участники голосования, а их было около 20 тысяч, да и не только они, хотят узнать, как проходила церемония награждения. Рассказываем и показываем! Конструкция автомобиля — запретная зона для женщин Роль прекрасного пола в развитии автомобиля тема хорошо изученная. И, как правило, по случаю 8 марта или в другие подходящие дни исследователи заявляют, что роль эта достаточно велика. Почему же мы тогда не слышим о женщинах, разработавших подвеску, трансмиссию, мотор или весь автомобиль в целом? Да потому, что таких примеров нет.