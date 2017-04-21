Доездился: «гонщик» на Dodge Hellcat стал героем новостей

Шоссе Indiana Toll Road всем прекрасно, кроме ограничений скорости. Но они для Кристофера Гарзы не указ. Молодой человек решил продемонстрировать своим друзьям чудовищную динамику своего 707-сильного Dodge Challenger SRT Hellcat и на время забыл о правилах дорожного движения. В ночи он выехал на магистраль и втопил от души. Сон у патрульного, увидевшего показания радара, как рукой сняло — маслкар промчался со скоростью 254 км/ч, распугивая мелкую живность воем нагнетателя и ревом выхлопа. И все это, заметьте, на участке, где разгоняться выше 113 км/ч (70 миль/ч) крайне нежелательно. На обратном пути Кристофер был не в ударе — выжал «всего» 243 км/ч.
То, что произошло потом, ожидаемо — проблесковые маячки, преследование, и вот уже парень находится под арестом, а его Hellcat грузят на эвакуаторе. Под впечатлением остались все — от друзей гонщика до копа.
- Хорошо, что автомобиль остался цел. Истории известен случай, когда угонщики похитили из автосалона сразу четыре Хэллкэта и… «разложили» три буквально сразу, причем два — под списание.
- На мотор-шоу в Нью-Йорке компания Dodge показала дрэговый маслкар Challenger SRT Demon с 840-сильным двигателем и небывалым для серийного автомобиля оснащением.