По просьбам аудитории: китайский гиперкар Nio станет почти народным

Nio EP9 будет выпущен в заметно большем количестве, нежели предполагалось ранее. Виной тому ажиотажный спрос.

Первоначально Nio EP9 базовой стоимостью 1,48 млн долларов должен был выйти тиражом всего шесть экземпляров, но на Шанхайском автосалоне компания объявила о том, что партию расширят аж на десять штук. Спрос, знаете ли.Рвение поклонников машин данного типа вполне объяснимо. Электрический монстр обладает феноменальными параметрами. На каждом колесе установлено по электромотору. Совокупно они выдают 1360 «лошадей» и 1480 Нм. До сотни «китаец» разгоняется за 2,7 с, до 200 км/ч — за 7,1 с, а 300 км/ч набирает спустя 15,9 с после старта. Непросто угнаться за Nio и на дистанции в ¼ мили, которую он «прожигает» за 10,1 с. Максимальная скорость — 313 км/ч, при этом паспортный запас хода равен 427 км. Но и это не все: Nio уже успел сгонять на Нюрбургринг и записать в свой актив лучший результат прохождения сложной трассы среди электрокаров (7 мин 5,12 с).

В последнее время у китайцев появились очень интересные электрифицированные суперавтомобили. Например, в Женеве показали гибридный Techrules Ren , созданный при поддержке итальянцев, развивающий до 1305 л.с.

На Шанхайском мотор-шоу дебютировал электрический кроссовер Nio ES8, Tesla Model X.

Фото: Nio