«Кортеж» по-китайски: Hongqi представил в Шанхае две новинки

Под брендом Hongqi, принадлежащим автоконцерну FAW, раньше производились исключительно номенклатурные лимузины, недоступные простым смертным. Теперь Hongqi идет в народ и стремительно расширяет модельную линейку.

Hongqi H5

Напомним, что название Hongqi переводится с адаптированного китайского на русский как «красное знамя». О наполеоновских планах руководителей FAW сделать из Hongqi конкурента зарубежным Роллс-Ройсам, Бентли и Майбахам «За рулем» рассказывал в феврале, и вот в Шанхае мы увидели, как эти планы реализуются.

Hongqi H5

«Краснознаменный» бизнес-седан Hongqi H5 обескуражил даже местную, еще не вполне искушенную публику: обещанная лакшери-новинка оказалась ничем иным, как вариацией на тему Mazda 5, с немного увеличенной по сравнению с исходником колесной базой, гигантской хромированной фальшрадиаторной решеткой и видоизмененными бамперами. Продажи начнутся уже в этом году, но пока неизвестно, какими двигателями будет оснащаться H5 — маздовскими или своими собственными, разработанными специалистами FAW. В модельном ряду Hongqi H5 будет стоять на ступеньку ниже более крупного седана H7, выпускаемого с 2013 года — его, кстати, скоро ожидает рестайлинг.

Hongqi U-Concept

Hongqi U-Concept — прообраз грядущего среднеразмерного кроссовера китайкой люксовой марки. О его технической начинке тоже пока ничего неизвестно, зато можно насладиться дизайном в духе Lincoln MKC.

Hongqi S-Concept

Стоящий рядышком на стенде Hongqi S-Concept — машина прошлогодняя и более крупная, которая скоро станет серийным полноразмерным кроссовером Hongqi HS7. Облик тоже подсмотрен у Линкольна, а именно у модели MKX.

Место флагманского SUV в линейке Hongqi зарезервировано за большим угловатым внедорожником LS5 SUV, но его в Шанхай не привезли, хотя фотографии его предсерийных прототипов уже давно бороздят просторы интернета.