В Вологодской области «взбесившаяся» камера оштрафовала 10 тыс. автомобилистов

На участке трассы Вологда — Новая Ладога неисправная камера фотовидеофиксации успела славно «поработать». Автомобилистам теперь придется доказывать, что они не нарушали скоростной режим.

Злополучная камера установлена на выезде из Шексны, в 80 км от Вологды, место тут оживленное, в сутки проходит более 11 тыс. машин. Разрешенная скорость здесь 60 километров в час, а в большинстве штрафных квитанций значилось 80 км/ч. Причем те, кто ездит здесь часто, стали получать «письма счастья» пачками. Автомобилисты забили тревогу. После многочисленных жалоб делом занялась областная прокуратура, выяснилось, что камера «Автоураган-ВС» неисправна уже с ноября 2016 года и так проработала до февраля 2017 года. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщил представитель областной прокуратуры Максим Пегов. Камера фотовидеофиксации стала работать некорректно после прохождения технического обслуживания: рабочие не до конца затянули одно из креплений, и в результате устройство, расположенное не под тем углом, стало неверно считать скорость, прибавляя по 20–30 км/ч.

Так как сейчас выгоднее заплатить штраф, уложившись в 20-дневный срок, многие автомобилисты так и сделали. Вернуть свои деньги они могут только написав заявление в региональное УГИБДД, в Вологодский центр автоматизированной фиксации административных правонарушений или обратившись в суд.

Уже аннулировано 1996 постановлений, более половины из них уже оплачены, сообщает УГИБДД УМВД России. Если для рядовых автомобилистов процедура возврата денег занимает около 10 дней, то для фирм, чьи водители попали под объектив злополучного устройства, это «удовольствие» может растянуться на несколько месяцев.

На Нижегородской улице в Москве установлена первая камера, фиксирующая нарушения на пешеходном переходе. Есть подозрения, что она работает некорректно, и депутат Ярослав Нилов даже написал несколько писем в ГИБДД с просьбой разобраться, но пока дело не сдвинулось с мертвой точки.



Иногда случаи нарушений, зафиксированные видеокамерами на дороге, бывают просто анекдотичными. Так, в прошлом году устройство приняло за автомобиль его тень, и водитель получил штраф. Наш корреспондент пытался разобраться, почему сбоят камеры фотовидеофиксации.



Фото: Youtube