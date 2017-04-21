Под свист турбин: Hybrid Kinetic Group и Pininfarina выкатили два кроссовера

Амбициозный китайский стартап привез на Шанхайский автосалон два гибридных кроссовера — пятиместный К550 и семиместный К750. Оба разработаны с помощью итальянской студии Pininfarina и снабжены компактным газотурбинным генератором, используемым в качестве удлинителя запаса хода.

К550

Hybrid Kinetic Group — инновационное детище китайского миллиардера по имени Юнь Беньямин Юнг, который уже застолбил себе место в истории китайского автопрома, создав компанию Brilliance Auto. Его новое предприятие Hybrid Kinetic Group впервые громко заявило о себе в марте этого года: на Женевском автосалоне состоялась премьера флагманского седана H600, снабженного 815-cильной электрической силовой установкой. Энергию она черпает из некоей супербатареи, которую, в свою очередь, заряжает находящийся на борту компактный газотурбинный генератор, то есть автомобиль относится к так называемым range extender гибридам.

К750

Представленные в Шанхае кроссоверы К550 и К750 оснащены той же силовой установкой, что и седан H600, но ее максимальная отдача снижена до 680 л.с. Седан массой 1870 кг (длина — 5200 мм) разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с. Пятиместный кроссовер К550 весит 1950 кг (длина — 4850 мм) и набирает первую сотню за 5 с. Семиместный SUV К750 весит уже 2250 кг (длина — 5450 мм) и ускоряется до 100 км/ч за 7 с. Максимальная скорость всех трех машин ограничена отметкой 250 км/ч, максимальный запас хода с полностью заряженной батареей составляет более 1000 км.

К750

В пресс-релизе, посвященном шанхайским новинкам, компания сообщила, что ресурс установленных на автомобили HK Group газовых турбин составляет 50 тысяч часов, а батарея рассчитана на 50 тысяч циклов зарядки-разрядки.

Нарисованные итальянцами интерьеры выглядят роскошно, но никакой конкретики об оснащении разработчики не сообщили. Неизвестно также, когда кроссоверы будут запущены в производство. Мелкосерийная сборка седанов H600, напомним, запланирована на 2019 год и будет производиться на мощностях Pininfarina. Будет и собственный основной завод в Китае, который, согласно бизнес-плану, должен выпустить порядка 200 тысяч автомобилей в течение 5–10 лет.

С другими новинками Шанхайского автосалона — 2017 можно ознакомиться в нашем спецпроекте.

Фото: Pininfarina