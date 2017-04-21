В Венесуэле захвачен завод General Motors

Американская автомобилестроительная корпорация стала жертвой острого политического кризиса в южноамериканской стране. Власти Венесуэлы захватили местный завод GM и вывезли с него ценное имущество, в том числе автомобили. Работа предприятия остановлена.

Об экспроприации завода General Motors Venezolana (GMV) сообщила пресс-служба компании. Предприятие было основано в 1948 году, в последние годы оно выпускало только запчасти к ранее произведенным и реализованным автомобилям. До момента вторжения представителей венесуэльских властей на заводе трудились 2678 человек, и если в ближайшее время форс-мажорная ситуация не разрулится, то они останутся без работы. Несладко придется и 79 дилерам, которые завязаны на GMV и получают от него комплектующие — в них занято порядка 3900 человек, им тоже грозит безработица.

Мотивы захвата завода местными властями не известны: если бы они хотели, чтобы предприятие продолжило работу, но с другим начальством, то вряд ли стали бы вывозить с его территории ценное имущество. В настоящий момент работа GMV полностью парализована.

Для тех наших читателей, кто не следит за международными новостями, вкратце сообщим, что Венесуэла сейчас находится на грани хаоса в связи с политическим и экономическим кризисом: в крупных городах проходят акции протесты против действующего президента Николаса Мадуро, доведшего, по мнению протестующих и парламентской оппозиции, страну до полной нищеты. Мадуро обвиняют также в злоупотреблении властью и политических репрессиях. Есть у кризиса и объективные предпосылки: недавнее падение мировых цен на нефть стало причиной резкого падения доходов государства, что, в свою очередь, привело к гиперинфляции национальной валюты, росту безработицы и дефициту товаров первой необходимости.

Согласно прошлогоднему рейтингу Bloomberg, Венесуэла является страной с самым дешевым в мире бензином.

Фото: AP/ТАСС