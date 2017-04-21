Рейтинг дилеров по продажам автомобилей с пробегом

Практически все дилеры за год нарастили продажи автомобилей с пробегом. Всего через торговые центры официалов было реализовано более 212,8 тыс. подержанных автомобилей.

Список дилерских компаний, развивающих продажи автомобилей с пробегом, составило аналитическое агентство «Автостат». К сожалению, в рейтинге не участвовала крупная компания Major Expert, которая могла бы оказаться на 2-3-м месте «турнирной таблицы». Данные предоставили более 50 дилерских холдингов, более 400 дилерских центров и несколько независимых игроков рынка.

Первое место в рейтинге занимает компания «Рольф», которая с 2015 года нарастила продажи на 47,8%. Всего в 2016 году компания через центры Blue Fish реализовала 33 124 автомобиля. На втором месте группа из Татарстана «ТрансТехСервис», центры которой расположены по всему Поволжью. Ей удалось увеличить продажи на 50,1% и реализовать 21 819 шт.

На третьей строчке списка группа «Автомир», дилерские центры которой расположены практически во всех регионах России. 80 торговых центров компании в прошлом году реализовали 15 387 единиц, что на 42,3% больше, чем годом ранее. Fresh Auto занял четвертое место, продажи б/у машин этой компании составили 11 247 машин (+41,8%). Основная специализация этой компании — это автомобили с пробегом. В ее активе значится семь таких автосалонов, расположенных в Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Липецке. Замыкает ведущую пятерку Favorit Motors, реализовавший 11 231 автомобиль (+28,9 шт.).

В десятке лучших также Genser, реализовавший в прошлом месяце 11 228 машин, прибавка составила 7,1%. Помимо Москвы автосалоны холдинга расположены в Архангельской, Белгородской, Калужской и Липецкой областях. На седьмом месте «АвтоСпецЦентр» — 9352 шт. (-0,2%), «АвтоГермес» — 9305 шт. (45,5%), «Ключавто» — 7324 шт. (+84,1%), и «Агат» — 7091 шт. (+37,3%).

Наибольшую динамику роста в 2016 году продемонстрировала компания «БорАВТО» — 102,5% (3716 автомобилей).

В рейтинге появилась новая компания ОАК («Объединенная Автомобильная Корпорация»), в которую вошли компании «Марка», «Р-Моторс» и РРТ. В связи с этим данные по продажам компании представлены только за 2016 год (3136 шт.).

В целом по рынку продажи подержанных автомобилей у дилеров выросли на 39,3%, составив 212,8 тыс.

С 1 июня в России введут систему электронных паспортов транспортных средств. Замминистра промышленности и торговли Александр Морозов предложил дилерам активнее участвовать во внедрении этой системы.

Осенью прошлого года на бизнес-завтраке, организованном газетой «Ведомости», представители дилерского сообщества рассказали, что им пришлось поменять отношение к подержанным машинам, потому что зарабатывать на продаже новых удается все меньше.



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС