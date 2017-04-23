Беспилотные автомобили учатся ездить в игре GTA V

Культовая игра от Rockstar Games, запрещенная в некоторых странах за чрезмерную жестокость, стала полигоном для испытаний систем автономного вождения. Огромный открытый мир Grand Theft Auto V обучает искусственный интеллект адекватному поведению на дорогах быстрее, чем реальная жизнь.

Несмотря на победные реляции ряда автомобильных компаний о прогрессе в разработке беспилотников, на пути их широкого распространения существует масса препятствий. Одна из них — недостаточная интенсивность натурных испытаний, которые формируют алгоритмы поведения искусственного разума. Конечно, разработчики используют специальные симуляторы, но виртуальная среда не дает того богатства дорожных сюжетов, что мы видим в реальном мире. Есть, однако, одно исключение — гангстерская автомобильная игра Grand Theft Auto V, чей цифровой мир настолько изощрен и разнообразен, что позволяет обучать беспилотники даже эффективнее, чем на специальных полигонах и настоящих дорогах.

Как сообщает Bloomberg, немецкие ученые из Дармштадтского технического университета при поддержке компании Intel создали программу извлечения визуальной информации из Grand Theft Auto V и смогли с ее помощью ускорить испытания беспилотных автомобилей.

Наезд на пешехода в реальной жизни может обернуться трагедией, но моделировать такие ситуации для обучения беспилотников необходимо, и Grand Theft Auto V в этом плане хорошее подспорье для инженеров.

В GTA V можно не только тестировать искусственный интеллект круглосуточно без риска для чьего-либо здоровья, но и поместить его в ситуации, редко встречающиеся в реальной жизни. Создатели игры зашили в нее 262 типа различных транспортных средств и более 1000 пешеходов и животных с непредсказуемым поведением — они могут выскочить на дорогу и вести себя агрессивно. Боты-водители частенько выезжают на встречную полосу и совершают другие грубые правонарушения поодиночке и группами. Предусмотрено 14 типов разнообразных погодных условий, наложенных на ускоренную смену времени суток и освещенности. Плюс гигантское количество светофоров, перекрестков, разнообразные мосты, эстакады, тоннели, железнодорожные переезды, узкие горные серпантины, широкие хайвеи, бездорожье и многое другое. Все это позволяет создать робомобилю такой стресс, который на полигоне не смоделируешь.

В общем, даже от скандальных компьютерных игр может быть польза, по крайней мере для разработчиков беспилотников. А вот насколько полезными и безопасными окажутся сами беспилотники, вопрос пока открытый.

На проходящем сейчас в Шанхае автосалоне фирма Chery представила концепткар Tiggo Coupe с функцией автономного вождения, задействовав которую водитель может запустить на экране приборной панели видеоигру и использовать руль в качестве джойстика.

О том, как и с помощью чего разрабатывают беспилотные автомобили в России, можно узнать из материала нашего эксперта.

Фото: Rockstar Games