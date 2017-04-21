Для «Группы ГАЗ» прошлый год оказался прибыльным

«Группа ГАЗ» улучшила свои показатели благодаря выводу на рынок новых продуктов и оптимизации затрат. Ей удалось продемонстрировать положительную динамику в непростое для экономики страны время, когда продажи у многих автопроизводителей рухнули. Выручка компании в 2016 году составила 150,2 млрд рублей (+24%). Этому способствовал рост продаж автобусов ГАЗель NEXT на российском рынке — плюс 90% (свыше 3,6 тыс. шт.), грузовиков ГАЗон NEXT — плюс 37% (около 5,3 тыс. шт.). При этом в целом рынок легких коммерческих автомобилей за прошлый год вырос только на 4%. Положительной динамики Группе удалось достичь во всех сегментах, где она представлена: автобусы, легкие, среднетоннажные, тяжелые грузовики, моторы и автокомпоненты.
Все это позволило Группе заработать 1,1 млрд рублей, для сравнения, убыток в позапрошлом году составил 1,9 млрд рублей. Выручка на одного работника в месяц достигла 295 тыс. рублей, увеличившись на 32%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности «Группы ГАЗ» с уровня А (III) до уровня А (II).
- Другой российский автогигант КАМАЗ по итогам прошлого года получил прибыль в 656 млн рублей. Правда, предприятию пришлось вложить все деньги в дальнейшее развитие предприятия.
- АВТОВАЗ достигнет точки безубыточности лишь в 2018 году, если верить обещаниям его нынешнего главы Николя Мора. Пока же чистый убыток компании за 2016 год составляет 44 779 млн рублей.
- Недавно появилась информация, что Группа может дать вторую жизнь «спящему» бренду Волга. Правда, в любом случае это будут не легковой, а легкий коммерческий автомобиль, хотя и меньших габаритов, чем ГАЗель.
Фото: «За рулем»