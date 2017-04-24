Tipo, продавайте: FCA «впарил» дилерам не самые популярные машины

Неприятным сюрпризом для итальянских дилеров марки Fiat стала партия хэтчбеков Tipo и вэнов Ducato, которые они не заказывали. Негодованию продавцов нет предела.

Отношения между концерном Fiat Chrysler Automobiles и 150 дилерами марки Fiat довольно своеобразные, откровенно напряженные, и на то есть основания. Итальянские продавцы получили около 6 тыс. машин, которые не были заказаны. И ладно бы то были бестселлеры — фиатовцы принудили дилерские центры реализовать Tipo и коммерческие Ducato. Компактное семейство бестселлером не назвать — пока что по всей Европе ежемесячно продается примерно по 9 тыс. экземпляров, и новое поступление ни к селу, ни к городу.

«Нам выставили счет за большую партию Tipo, нами не заказанную. Машины находятся в спецификациях, которые сложно продать. У нас и так переизбыток этой модели», — цитирует издание Automotive News представителя одного из центров, пожелавшего остаться неизвестным. Очевидно, на столь своеобразный шаг автопроизводитель пошел, дабы успеть увеличить сбыт в первом квартале (его итоги огласят 26 апреля) и записать на свой счет дополнительные 90 млн евро дохода. По словам босса FCA Серджио Маркионне, первые месяцы 2017-го оказались трудными, но, по прогнозам, в дальнейшем ситуация будет позитивнее.

Fiat 500, которому нынче уже десять лет, не лучшим образом выступил в краш-тестах EuroNCAP.

Фото: Fiat