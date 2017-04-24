Навигацию «Яндекса» хотят монетизировать для бизнеса

Коммерческим пользователям придется платить за пользование сервисом. Чтобы использовать «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» в коммерческих целях, скоро потребуется специальная лицензия.

С таксопарков, курьерских служб и других бизнес-структур скоро будут брать деньги за пользование сервисами «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» в коммерческих целях. Речь о таксомоторных компаниях, курьерских службах, экспедиторских компаниях и грузоперевозчиках.

Тестировать новый формат предоставления услуг «Яндекс» планирует уже в мае, сначала в «Навигаторе», потом в «Картах». По статистике компании, аудитория «Яндекс.Навигатора» в марте составила 11,5 млн человек, в целом мобильными приложениями геосервисов этой компании воспользовались 21,9 млн человек.

Предполагается, что для коммерческих структур останутся бесплатные лимиты, а платное использование будет подразумевать настройку под конкретного пользователя и его задачи.

Фактически за пользованием «Яндекс.Навигатором» сверх нормы в 1 тыс. запросов в месяц и так приходится платить, рассказали «Коммерсанту» на условиях анонимности в одной из курьерских компаний. После превышения этого лимита система начала сбоить, и когда фирма обратилась в «Яндекс», там ответили, что за коммерческое использование нужно платить. Конкретно с этой компании запросили около 50 тыс. руб. в месяц за пользование «Навигатором», еще 120 тыс. руб. за лицензию. Оказалось, что дешевле можно купить лицензию у другого оператора, что фирма и сделала, в результате ей это обошлось в 15 тыс. рублей за лицензию и 7 тыс. рублей — за ежемесячное использование.

Специалисты рынка говорят, что при переходе на коммерческую модель важно найти баланс между предложением и ценой, так как ряд компаний могут переметнуться к более дешевым конкурентам, пусть даже с чуть менее качественным продуктом, или к бесплатным сервисам. Если от услуг «Яндекса» откажутся таксисты и курьеры, поисковик может потерять большой объем данных о пробках, так как именно они много двигаются по городу с включенным навигатором, что позволяет получать информацию о дорожной обстановке.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС