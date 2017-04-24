Королева «Зеленого ада»: Honda Civic Type R вновь быстрейшая на Нюрбургринге

Японский спорткар нового поколения вернул себе титул самого шустрого переднеприводника Нордшляйфе. Достижение Volkswagen Golf GTI Clubsport S не устояло.

В 2015 году «топор» разметал конкурентов на Нюрбургринге и показал итоговое время 7 мин 50,63 с. Рекордсменом он оставался недолго — спецверсия Golf GTI Clubsport S прошла трек за 7 мин 49,21 с, и то было лишь разогревом, ибо после немецкая «ракета» удивила значительно улучшенным результатом в 7 мин 47,19 с!

Свежий Civic Type R лишь усмехнулся и… 3 апреля проехал Нюрбургринг за 7 мин 43,8 с! Рекорд установил прототип в заводской спецификации, отличающийся каркасом безопасности, вес которого скомпенсировали удалением информационно-развлекательной системы и заднего дивана. «Привезти» очень быстрому хэтчбеку 3,4 секунды с круга, а своему предшественнику почти 7 с — это сильно и круто! «Топор» развивает 320 л.с., 400 Нм и «объезжает» немецкого конкурента на 10 «лошадей» и 20 Нм. Но сила его не столько в боевой «турбочетверке», состыкованной с 6-ступенчатой механикой, сколько в шасси. Стойки МакФерсон перенастроены для снижения неприятнейшего эффекта силовых подруливаний. Результатами изменений задней многорычажки стали сниженные крены и сохранение стабильности при интенсивных замедлениях, что позволяет сдвигать точки торможения. Жесткость кузова на кручение выросла на 38%, что также внесло свой вклад в «рулежку». По словам Риудзи Кадзимы, ведущего инженера шасси «топора», настройки позволяют поднять темп входа в поворот после секции Metzgesfeld на 10 км/ч относительно средних 150 км/ч, которые демонстрируют пилоты. Плюс ко всему автомобиль, согласно заверениям компании, отличается поистине выдающейся аэродинамикой.

Кто будет следующим переднеприводным королем «Зеленого ада»? Полагаем, титул может перейти к Renault Megane RS нового поколения, предшественник которого, RS 275 Trophy-R, был быстрейшим по итогам заезда 2014 года.

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Фото: Honda