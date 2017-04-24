Audi объявляет цены на спортивный Q5 в России

Совсем недавно компания из Ингольштадта объявила рублевые цены на гражданскую «кушку» и вот теперь огласила ценник на его спортивную версию. Продажи модели в России стартуют летом 2017 года.

Цены на новый SQ5 будут начинаться от 4 млн 100 тыс. рублей.

Впервые спортивный кроссовер SQ5 показали на автосалоне в Детройте в январе 2017 года. «Эска» оснащается 3,0-литровой бензиновой «шестеркой» с турбонаддувом, мощностью 354 л.с. Крутящий момент у автомобиля, оснащенного этим мотором, увеличен с 470 до 500 Нм, а разгон до сотни составляет всего 5,4 секунды (обычный разгоняется за 6,3 секунды). Мотор агрегатируется 8-ступенчатой АКП и системой полного привода quattro. Снаряженная масса Audi SQ5 составляет 1995 кг, что на 35 кг легче предшественника. Габариты спорткроссовера: длина — 4671 мм, ширина — 1893 мм, высота — 1635 мм, колесная база — 2824 мм.

Узнать мощную «кушку» можно по иному дизайну решетки радиатора со сдвоенными алюминиевыми планками и литерами S красного цвета, расположенными на кузове.

Уже в «базу» автомобиля входит адаптивная пневмоподвеска, система Audi drive select, многофункциональный спортивный руль, комбинированная обивка салона из алькантары и кожи, аудиосистема с 10 динамиками и сабвуфером, информационная система с цветным дисплеем и спортивные передние сиденья.

За доплату можно дооснасить кроссовер панелью приборов Audi Virtual cockpit, проекционным дисплеем, светодиодными матричными фарами и полным приводом со спортивным дифференциалом. Системы помощи водителю также за отдельные деньги можно дополнить адаптивным круиз-контролем, функцией автоматической парковки и помощником при перестроениях.

Продажи гражданского собрата Q5 стартуют чуть раньше — в мае 2017-го. Этот автомобиль впервые увидел свет на Парижском автосалоне осенью прошлого года. Цены на него стартуют с 2 980 000 рублей.

стартуют чуть раньше — в мае 2017-го. Этот автомобиль впервые увидел свет на Парижском автосалоне осенью прошлого года. Цены на него стартуют с 2 980 000 рублей. В перспективе покупателям предложат и более мощную версию Q5, с литерами RS. Двигатель у нее будет еще мощнее, позаимствованный у Porsche Panamera. По нашим подсчетам, этот автомобиль должны представить осенью во Франкфурте.



Фото: Audi