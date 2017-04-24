Останови, Nissan сойдет: тягач и седан слились в экстазе

«Мужик, за твой грузовик зацепилась машина», — не каждый день к тебе обращаются мимо проезжающие люди с таким заявлением. «Носатого» красавца Peterbilt с торчащим из-под борта седаном Nissan Maxima и отчаянно жестикулирующим водителем заметило все шоссе. Еще бы — дым коромыслом, а грузовик и не думает останавливаться. Его драйвер утверждает, что попросту не заметил неожиданное «приобретение», хотя верится в это с трудом. Судя по всему, легковушка врезалась в него, а отцепиться не смогла и проехала в столь неприглядной кондиции ни много ни мало четыре мили (почти 6,5 км).
Быть может, водители знакомы и человек на Ниссане просто должен парню на грузовике много денег, но не отдает их, и тракер, воспользовавшись случаем, решил его проучить? А что, всякое бывает!
- Невнимательность, сыгравшая злую шутку с водителем грузовика, порой приводит к куда более тяжелым последствиям. Пример тому — столкновение на шоссе в Южной Корее.
- Курьезное ДТП недавно произошло в Китае: суперкар Lamborghini Huracan улетел на гору мусора.
Фото, видео: Youtube