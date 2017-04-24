ГИБДД уточнила порядок проведения экзамена на права

Нюансы того, как нужно принимать экзамены у будущих водителей и выдавать права, ГИБДД разъяснила в письме, разосланном в региональные управления Госавтоинспекции. Первого сентября 2016 года вступили в силу новые правила сдачи экзаменов, которые потребовали разъяснений.

Эти разъяснения ГИБДД дала только спустя семь месяцев и разослала их в региональные управления Госавтоинспекции в «связи с многочисленными обращениями», сообщает «Коммерсант», который располагает копией этого документа.

Например, если во время экзамена у автомобиля заглох двигатель, ошибкой это не считается; при проверке навыков движения на подъеме, когда все колеса машины должны быть на эстакаде, автомобиль в неподвижном состоянии может быть зафиксирован как стояночным тормозом, так и педалью тормоза. При сдаче экзаменов на мотоциклетную или мопедную категорию курсант обязан иметь лишь шлем, всей мотоэкипировки ему иметь не требуется. При выполнении экзамена на площадке можно не останавливаться перед каждым упражнением, а просто выполнять их последовательно одно за другим.

Во время сдачи экзамена в городе при демонстрации умения обгонять или опережать другую машину, если ученику не представилась такая возможность (например, было мало автомобилей или это было небезопасно), экзаменатор не вправе продлевать экзамен за рамки отведенных 30 минут и на конечную оценку это влиять не должно. Ранее эти моменты никак не регламентировались и вызывали споры между курсантами и экзаменаторами.

Также уточнены некоторые бюрократические моменты получения водительских удостоверений. Если человек получил права, а позже выяснилось, что он предоставил поддельные документы, например, фальшивую медсправку или свидетельство об окончании автошколы, права аннулируются, гражданину присылают письменное уведомление, а в базу данных Госавтоинспекции вносится запись.

В автошколах отмечают, что эти разъяснения юридической силы не имеют и их нужно включать в сам регламент. Госавтоинспекция уже собирает пакет поправок к регламенту, собирать их будут до 10 мая.

Фото: Елена Алексеева