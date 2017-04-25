В Приморье завезли очередную партию устройств ЭРА-ГЛОНАСС

Она составила почти 1,5 тысячи штук. До конца апреля во Владивосток поставят еще 600 комплектов оборудования, сообщает официальный сайт оператора государственной автоматизированной информационной системы.

Во Владивосток приехала вторая партия устройств вызова экстренных оперативных служб для оборудования подержанных иномарок, их завезли даже больше, чем планировали — 1486 штук. Сейчас необходимо разгрузить склады временного хранения в портах, отметил врио руководителя АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля. На подходе новые партии автомобилей из Японии. 26 апреля ожидается поставка еще 400 устройств, 28 апреля — следующих 200 штук. Всего в течение нескольких месяцев планируется поставить 12 тыс. таких устройств. Срок доставки составляет 2–3 дня.

Первая партия устройств ЭРА-ГЛОНАСС пришла в Приморье 5 апреля, с тех пор уже 500 иномарок оснастили «тревожной кнопкой», процесс ускорился, так как аккредитацию на право оборудования и подключения аппаратуры получили уже 15 приморских компаний.

На сайте «За рулем» мы проводили опрос, как сами автомобилисты относятся к установке упрощенной «кнопки». 54% наших читателей оказались против.

Пока в регионе был всего лишь один аккредитованный оператор «Суматори-Авто», стоило это довольно прилично: вместе с установкой ЭРА-ГЛОНАСС обходилась в 27 111 рублей. С появлением новых аккредитованных фирм и увеличением объема выпуска самих терминалов цена должна снизиться.



Фото: Юрий Смитюк/ТАСС