В Приморье завезли очередную партию устройств ЭРА-ГЛОНАСС

Во Владивосток приехала вторая партия устройств вызова экстренных оперативных служб для оборудования подержанных иномарок, их завезли даже больше, чем планировали — 1486 штук. Сейчас необходимо разгрузить склады временного хранения в портах, отметил врио руководителя АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля. На подходе новые партии автомобилей из Японии. 26 апреля ожидается поставка еще 400 устройств, 28 апреля — следующих 200 штук. Всего в течение нескольких месяцев планируется поставить 12 тыс. таких устройств. Срок доставки составляет 2–3 дня.
Первая партия устройств ЭРА-ГЛОНАСС пришла в Приморье 5 апреля, с тех пор уже 500 иномарок оснастили «тревожной кнопкой», процесс ускорился, так как аккредитацию на право оборудования и подключения аппаратуры получили уже 15 приморских компаний.
- На сайте «За рулем» мы проводили опрос, как сами автомобилисты относятся к установке упрощенной «кнопки». 54% наших читателей оказались против.
- Пока в регионе был всего лишь один аккредитованный оператор «Суматори-Авто», стоило это довольно прилично: вместе с установкой ЭРА-ГЛОНАСС обходилась в 27 111 рублей. С появлением новых аккредитованных фирм и увеличением объема выпуска самих терминалов цена должна снизиться.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС