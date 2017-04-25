Сверхсила: Range Rover Velar SVR метит в лидеры сегмента

Подразделение SVO в срочном порядке готовит экстремальную модификацию нового кроссовера Range Rover Velar. По сравнению с ним Porsche Macan Turbo покажется «белым и пушистым».

Инсайдерские подробности о грядущих продуктах Special Vehicle Operations обнадеживают и откровенно радуют! В будущем компрессорную «восьмерку» объемом 5,0 л может сменить мерседесовский агрегат, но пока что титанический движок в строю и не сдает позиций: его собираются ставить на все, что только возможно. По неофициальным данным, в числе претендентов числится рассвирепевший Jaguar XE SVR, бросающий вызов «цешке» от Mercedes-AMG и BMW M3, а также злобный вариант Range Rover Velar. Автомобиль уже готовят — на Нюрбургринге замечен прототип.

На сегодняшний день самая мощная версия Велара вооружена 380-сильной компрессорной «шестеркой», с которой паркетник набирает сотню за 5,7 с. Не исключено, что SVR пойдет ва-банк и позаимствует топовый вариант V8 мощностью 575 л.с. от спорткара F-Type SVR. Впрочем, возможна и чуть более скромная конфигурация — если подобная формулировка вообще уместна, — выдающая не менее полутысячи лошадей. Круто, конечно, но говорить о серьезном изменении расклада сил в сегменте не приходится: у Alfa Romeo есть 510-сильный кроссовер Stelvio Quadrifoglio, а недавно Mercedes-AMG представил убойный GLC 63 с отдачей, идентичной альфовской, и разгоном до сотни за 3,8–4,0 с. Для Велара это очень трудные мишени, но перевес в отдаче наверняка сыграет свою роль и позволит обойти соперников на одну-две десятые секунды в разгоне до 100 км/ч. А это плюс к имиджу!

Немецкая контора Lumma Design

Range Velar назван в честь заводского прототипа самого первого Рейнж Ровера. Недавно JLR объявила о том, что готова полностью отреставрировать десять классических Рейнж Роверов и продать их за кругленькую сумму.

Фото: Land Rover