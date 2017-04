«Совершенно дикий»: шокирующие подробности о Mercedes-AMG Project One

Суперпроект подразделения Mercedes-AMG, являющий собой формульный болид с «оберткой» а-ля лемановский спортпрототип, обрастает новыми подробностями. Предоставил их будущий владелец, осведомленный о конструктивных особенностях машины.

Инсайдеры и босс спортивного подразделения Тобиас Моерс уже рассказывали о гиперкаре Project One, теперь слово коллекционеру, который разместил заказ на автомобиль и побывал на закрытой презентации для VIP-аудитории. Будущий владелец, пожелавший остаться неизвестным, в беседе с изданием Automobile назвал Project One совершенно диким и экстремальным во всех отношениях.Он подтвердил, что монстр получит два электромотора на передних колесах для управлением вектором тяги и еще один установят на валу двигателя. Запас хода в экологичном режиме составит порядка 50 км. Нагнетатель 1,6-литрового двигателя — с новомодным электрическим приводом для исключения турбозаминки на низких оборотах, что безусловно благо для компактного формульного агрегата V6, адаптированного для дорожного автомобиля и имеющего отсечку на 11 000 об/мин. Наконец-то, появилась конкретика с отдачей: бензиновая «мельница» выдаст 748 л.с., а «электростанция» — совокупные 408 л.с. Масса составит порядка 1310 кг: увы, но идеального соотношения мощности и массы (1:1) достичь не удалось, а, может, такая цель и вовсе не ставилась. Ранее, напомним, стало известно о ресурсе мотора Project One примерно в 50 тыс. км и роботизированной коробке передач с одним сцеплением. Стоимость автомобиля — порядка 2,17 млн евро. Премьера состоится осенью во Франкфурте, всего будет выпущено 250–275 экземпляров.

Последней новинкой Mercedes-AMG стал суперкроссовер GLC 63, S.

стал суперкроссовер На автосалоне в Женеве Mercedes-AMG представил концептуальный фастбек GT — предвестник конкурента Porsche Panamera, который ожидается в 2019 году.

Фото: Mercedes-AMG