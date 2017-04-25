«Совершенно дикий»: шокирующие подробности о Mercedes-AMG Project One

Предать забвению: машины, не допущенные до конвейера Каждый год на мировых выставках представляют несколько сотен новых автомобилей. Лишь малая часть из них серийные, которые потом поступят в продажу в тех или иных странах. А все самое красивое и интересное зачастую даже не попадает в поле нашего зрения. Попробуем частично восполнить этот пробел. Кабриолеты дешевле миллиона: совсем крышу снесло! Для многих россиян машина без крыши — символ роскоши. Ведь кабриолет — один из самых красивых, но непрактичных кузовов. К тому же и один из самых дорогих. Тем не менее на дороге они заметны, и люди, желающие выделиться из потока, их покупают. Советы бывалых: экономим на инструменте и электричестве Как соорудить компактное устройство для хранения гарнитуры «хэндс фри», универсальный крепеж, приспособление для снятия катушки свечей зажигания, как продлить жизнь батарейки из брелока сигнализации? Об этом и не только — в очередной подборке полезных советов бывалых водителей — читателей журнала «За рулем».